Bà Trần Thị Tiếp được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường Quy Nhơn Bắc

(GLO)- Chiều 27-10, Công đoàn phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Trần Thị Tiếp được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường.

Quang cảnh Đại hội Công đoàn phường Quy Nhơn Bắc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Kim Hường

Công đoàn phường Quy Nhơn Bắc được giao quản lý 75 Công đoàn cơ sở với hơn 4.900 đoàn viên. Chất lượng nguồn nhân lực lao động có trình độ đại học và trên đại học, lao động qua đào tạo chiếm tỷ lệ cao, có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Từ khi thành lập đến nay, với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và phát triển”, Công đoàn phường Quy Nhơn Bắc đã bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; quan tâm cải thiện điều kiện và môi trường làm việc cho người lao động. Toàn phường có 24 bản thỏa ước lao động tập thể đã được ký kết và có hiệu lực thi hành.

Các hoạt động quan tâm hỗ trợ người lao động, đoàn viên Công đoàn khó khăn được chú trọng. Cụ thể, Công đoàn phường đã trao 750 phiếu mua hàng ưu đãi cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường; tổ chức “Bữa cơm công đoàn” cho 1.600 đoàn viên, người lao động với tổng số tiền hơn 114 triệu đồng.

Cùng với đó, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động; phát huy tinh thần tự học tập, tự rèn luyện, nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn phường Quy Nhơn Bắc tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn phường vững mạnh toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động, phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Ban Chấp hành Công đoàn phường Quy Nhơn Bắc khóa I ra mắt Đại hội. Ảnh: Kim Hường

Tăng cường phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; áp dụng chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa đoàn viên, người lao động với các cấp ủy, chính quyền, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của phường.

Đồng thời, thực hiện tốt các chương trình phúc lợi, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động; nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Đại hội đã nghe công bố Quyết định của Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn phường Quy Nhơn Bắc khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Công đoàn phường gồm 15 thành viên. Bà Trần Thị Tiếp được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường.