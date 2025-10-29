Công đoàn phường Quy Nhơn phấn đấu kết nạp ít nhất 1.500 đoàn viên mới

(GLO)- Sáng 29-10, Công đoàn phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, Đại hội đã đề ra mục tiêu phấn đấu phát triển, kết nạp ít nhất 1.500 đoàn viên mới.

Tham dự Đại hội có Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân; Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Duy Trung; cùng 100 đại biểu chính thức, đại diện cho đoàn viên và người lao động trên địa bàn.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Duy Trung phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Vũ

Hiện toàn phường Quy Nhơn có 81 Công đoàn cơ sở với hơn 7.200 đoàn viên. Thời gian qua, Công đoàn phường đã thực hiện hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Đời sống vật chất và tinh thần của công nhân, viên chức, người lao động từng bước được cải thiện. Các phong trào thi đua trong lao động, công tác được chú trọng triển khai; quan hệ lao động cơ bản ổn định, song vẫn tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ và xây dựng.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Hoàng Vũ

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn phường Quy Nhơn đề ra 5 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, phấn đấu phát triển, kết nạp ít nhất 1.500 đoàn viên mới; thành lập tối thiểu 20 Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước đủ điều kiện; 100% doanh nghiệp nhà nước và trên 70% doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức Công đoàn thực hiện thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Duy Trung đề nghị Công đoàn phường Quy Nhơn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác vận động, tập hợp người lao động vào tổ chức Công đoàn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội và xây dựng phường Quy Nhơn ngày càng văn minh, hiện đại.

Ban Chấp hành Công đoàn phường Quy Nhơn khóa I ra mắt Đại hội. Ảnh: Hoàng Vũ

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt Công đoàn phường Quy Nhơn khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Nguyễn Phạm Thanh Hoàng được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường.