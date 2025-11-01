Bà Trần Thị Bích Hương được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường Ayun Pa

(GLO)- Sáng 31-10, Công đoàn phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức thành công Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Trần Thị Bích Hương được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chỉ tiêu nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Nguyễn Sang

Dự Đại hội Công đoàn phường Ayun Pa có bà Nguyễn Thị Thanh Thủy-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai cùng 100 đại biểu đại diện cho đoàn viên và người lao động trên địa bàn.

Công đoàn phường Ayun Pa hiện quản lý 1.849 đoàn viên thuộc 53 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở trên địa bàn phường Ayun Pa và các xã lân cận như: Ia Sao, Chư Sê, Chư Pưh , Ia Le, Ia Hrú, Phú Thiện, Chư A Thai, Phú Túc, Ia Pa; đồng thời được phân theo dõi phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại 10 xã: Ia Rbol, Bờ Ngoong, Ia Ko, Al Bă, Ia Dreh, Ia Rsai, Uar, Ia Hiao, Pờ Tó, Ia Tul.

Ngay sau khi được thành lập, Ban Chấp hành Công đoàn phường Ayun Pa đã chủ động xây dựng quy chế làm việc; vận động đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do cấp trên và địa phương phát động, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; đồng thời tăng cường công tác nắm tình hình để xác định rõ hơn những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động trong hiện tại và giai đoạn tiếp theo.

Ban Chấp hành Công đoàn phường Ayun Pa khóa I ra mắt Đại hội. Ảnh: Nguyễn Sang

Nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn phường Ayun Pa phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu gồm: 100% doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có từ 20 lao động trở lên thành lập tổ chức công đoàn; ít nhất 85% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được công đoàn thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; ít nhất 60% thỏa ước lao động tập thể do tổ chức công đoàn ký kết hoặc tham gia ký kết được xếp loại chất lượng đạt loại B trở lên.

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt Công đoàn phường Ayun Pa khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Trần Thị Bích Hương-Phó Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội phường Ayun Pa được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường nhiệm kỳ 2025-2030.