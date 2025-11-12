Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Bạn đọc Báo Người Lao Động ủng hộ tỉnh Gia Lai 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 13

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ HOÀNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Sáng 12-11, tại Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã tiếp nhận tiền hỗ trợ từ Báo Người Lao Động, nhằm chung tay giúp đỡ địa phương và người dân khắc phục hậu quả của bão số 13 vừa qua.

Tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã thay mặt lãnh đạo tỉnh và bà con nhân dân, tiếp nhận số tiền 1 tỷ đồng do bạn đọc Báo Người Lao Động quyên góp, ủng hộ tỉnh Gia Lai.

2still002.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (thứ 2 từ phải sang) tiếp nhận 1 tỷ đồng từ bạn đọc Báo Người Lao Động quyên góp, ủng hộ tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả bão số 13. Ảnh: Nhật Trường

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời, đầy ý nghĩa nhân văn của Báo Người Lao Động. Đồng thời nhấn mạnh sự đóng góp này là nguồn động viên, tiếp sức quý báu, giúp tỉnh nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục sản xuất sau thiên tai.

Hậu quả của cơn bão số 13 gây ra cho tỉnh quá nặng, do đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Tuấn Thanh mong muốn Báo Người Lao Động tiếp tục là cầu nối quan trọng, kêu gọi thêm sự chung tay hỗ trợ từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong cả nước để giúp tỉnh có thêm nguồn lực cần thiết, sớm khắc phục triệt để các thiệt hại, đảm bảo cuộc sống cho người dân.

Chia sẻ với những mất mát do thiên tai gây ra đối với tỉnh, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân cam kết tiếp tục kêu gọi, huy động sự chung tay hỗ trợ từ các doanh nghiệp và đông đảo bạn đọc trên cả nước, nhằm cung cấp thêm nguồn lực để tỉnh Gia Lai sớm vượt qua khó khăn, khắc phục triệt để hậu quả thiên tai.

Cũng trong dịp này, Báo Người Lao Động đã trao 100 triệu đồng cho xã Ngô Mây để hỗ trợ khẩn cấp cho người dân khắc phục hậu quả cơn bão số 13.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Viện KSND tỉnh Gia Lai tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát và thực hành quyền công tố.

Viện KSND tỉnh Gia Lai tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát và thực hành quyền công tố

Thời sự

(GLO)-Chiều 11-11, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; cùng đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan tư pháp của tỉnh.

Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục.

Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Sáng 11-11, đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh.

Hơn 76% trạm BTS hoạt động trở lại

Hơn 76% trạm BTS hoạt động trở lại

Thời sự

(GLO)- Sau khi bão số 13 đổ bộ, hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai chịu thiệt hại nghiêm trọng do đứt cáp quang và mất điện trên diện rộng. Các đơn vị đã đẩy nhanh tiến độ khắc phục và hiện có hơn 76% trạm BTS hoạt động trở lại.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Triển khai tốt tất cả các nhiệm vụ, đảm bảo ngày 19-12 khởi công dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku

Thời sự

(GLO)- Chiều 10-11, tại phường Pleiku, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã nghe Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh; các sở, ngành; UBND các xã, phường báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

Khẩn trương khắc phục thiệt hại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định sản xuất sau bão số 13.

Khẩn trương khắc phục thiệt hại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định sản xuất sau bão số 13

Thời sự

(GLO)- Bão số 13 gây thiệt hại nặng nề tại Khu kinh tế Nhơn Hội và các điểm du lịch ven biển. Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các ngành và địa phương cần khẩn trương hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất và sớm phục hồi hoạt động du lịch.

Sở Công Thương kiểm tra tình hình kinh doanh một số mặt hàng tại một số địa phương chịu ảnh hưởng nặng của bão số 13 (Kalmaegi).

Không để trục lợi sau bão số 13

Thời sự

(GLO)- Chiều 8-11, Đoàn công tác của Sở Công Thương do ông Dương Minh Đức, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình kinh doanh một số mặt hàng tại một số địa phương chịu ảnh hưởng nặng của bão số 13 (Kalmaegi).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với tỉnh Gia Lai về khắc phục hậu quả bão số 13.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Mục tiêu cao nhất là sớm ổn định đời sống nhân dân

Thời sự

(GLO)-Làm việc với tỉnh Gia Lai về công tác khắc phục hậu quả bão số 13 vào chiều tối 8-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu tỉnh phải xác định mục tiêu cao nhất lúc này là sớm ổn định đời sống nhân dân; nhanh chóng khắc phục hạ tầng thiết yếu, bắt tay nhanh chóng vào khôi phục sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa phải) cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 13 gây ra tại xã An Lương. Ảnh: T.D

Giúp dân khắc phục hậu quả sau bão số 13 là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên hàng đầu

Thời sự

(GLO)- Chiều 8-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 13 tại các xã An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc; qua đó, nhấn mạnh yêu cầu giúp dân khắc phục hậu quả bão là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên hàng đầu.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra tại hồ thủy điện Ka Nak và yêu cầu phải vận hành hồ theo đúng quy định.

Tuân thủ nghiêm quy trình vận hành hồ chứa, đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ du

Thời sự

(GLO)- Kiểm tra thực tế tại hai hồ thủy điện do Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak quản lý, vận hành vào chiều ngày 8-11, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu phải vận hành đúng quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình, góp phần cắt giảm lũ và đảm bảo an toàn cho người dân ở hạ du. 

null