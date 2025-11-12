Bạn đọc Báo Người Lao Động ủng hộ tỉnh Gia Lai 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)-Sáng 12-11, tại Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã tiếp nhận tiền hỗ trợ từ Báo Người Lao Động, nhằm chung tay giúp đỡ địa phương và người dân khắc phục hậu quả của bão số 13 vừa qua.

Tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã thay mặt lãnh đạo tỉnh và bà con nhân dân, tiếp nhận số tiền 1 tỷ đồng do bạn đọc Báo Người Lao Động quyên góp, ủng hộ tỉnh Gia Lai.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (thứ 2 từ phải sang) tiếp nhận 1 tỷ đồng từ bạn đọc Báo Người Lao Động quyên góp, ủng hộ tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả bão số 13. Ảnh: Nhật Trường

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời, đầy ý nghĩa nhân văn của Báo Người Lao Động. Đồng thời nhấn mạnh sự đóng góp này là nguồn động viên, tiếp sức quý báu, giúp tỉnh nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục sản xuất sau thiên tai.

Hậu quả của cơn bão số 13 gây ra cho tỉnh quá nặng, do đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Tuấn Thanh mong muốn Báo Người Lao Động tiếp tục là cầu nối quan trọng, kêu gọi thêm sự chung tay hỗ trợ từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong cả nước để giúp tỉnh có thêm nguồn lực cần thiết, sớm khắc phục triệt để các thiệt hại, đảm bảo cuộc sống cho người dân.

Chia sẻ với những mất mát do thiên tai gây ra đối với tỉnh, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân cam kết tiếp tục kêu gọi, huy động sự chung tay hỗ trợ từ các doanh nghiệp và đông đảo bạn đọc trên cả nước, nhằm cung cấp thêm nguồn lực để tỉnh Gia Lai sớm vượt qua khó khăn, khắc phục triệt để hậu quả thiên tai.

Cũng trong dịp này, Báo Người Lao Động đã trao 100 triệu đồng cho xã Ngô Mây để hỗ trợ khẩn cấp cho người dân khắc phục hậu quả cơn bão số 13.