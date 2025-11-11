Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã Ia Dom ủng hộ xã Tuy Phước 50 triệu đồng khắc phục thiệt hại do bão số 13

XUÂN VINH
(GLO)- Chiều 10-11, đoàn công tác của Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Dom đã đến thăm, trao kinh phí hỗ trợ cho xã Tuy Phước nhằm giúp địa phương khắc phục thiệt hại do cơn bão số 13 gây ra.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Ngọc Phận-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Dom đã gửi lời thăm hỏi ân cần và chia sẻ sâu sắc đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tuy Phước về những khó khăn, mất mát do thiên tai gây ra.

Nhằm góp phần hỗ trợ địa phương sớm ổn định cuộc sống, đoàn công tác xã Ia Dom đã trao 50 triệu đồng giúp xã Tuy Phước khắc phục hậu quả sau bão.

Thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước, đồng chí Lê Thị Vinh Hương-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã-bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ thiết thực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ia Dom.

Đồng chí tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao, cùng sự giúp sức của các địa phương bạn, xã Tuy Phước sẽ sớm vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống nhân dân.

null