Lặng thầm gieo chữ, kết nối yêu thương

(GLO)- Ở vùng cao nguyên Gia Lai, có những người âm thầm bồi đắp mạch nguồn yêu thương qua năm tháng, giúp nhiều trẻ em trong các gia đình nghèo được học tập tốt hơn, cùng nhiều phận đời khó khăn được động viên, sẻ chia từ sự quan tâm của cộng đồng.

Cô giáo giàu lòng nhân ái

Cô Trần Thị Chuyên (SN 1972, thôn 5, xã Chư Sê)-giáo viên Âm nhạc Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Ia Ko) không chỉ tận tâm trên bục giảng, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Cô Trần Thị Chuyên thường xuyên trò chuyện và động viên các em học sinh tại lớp. Ảnh: Đồng Lai

Đời sống người dân xã Ia Ko còn nhiều khó khăn. Trẻ em đến trường thiếu từ quần áo, sách vở đến một bữa ăn đủ đầy. Thấy có em trời mưa vẫn đi chân trần đến lớp trong chiếc áo mỏng, cô Chuyên thương đến chạnh lòng.

“Tôi dành thời gian để học tiếng Jrai. Nhiều lần xuống làng đi vận động học sinh nghỉ học trở lại lớp, chỉ cần mỗi lời chào hay lời hỏi thăm bằng tiếng bản địa đều khiến phụ huynh hiểu được sự chân tình của mình. Từ đó, họ mở lòng chia sẻ, rồi quan tâm cho con đi học lại”-cô Chuyên kể.

Giữa tháng 12-2020, cô thành lập và làm trưởng nhóm thiện nguyện Kết nối Từ Tâm trực thuộc Trung tâm Tình nguyện quốc gia-Mạng lưới Tình nguyện khu vực Tây Nguyên, hiện có 50 thành viên.

Gần 5 năm qua, từ sự chung tay của các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, nhóm đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực như: ủng hộ hơn 30 tấn quần áo gửi đến bà con khó khăn; 500 phần dụng cụ học tập cho học sinh mỗi năm; 1.000 suất quà hỗ trợ hộ nghèo, người đau ốm, bệnh tật...

Nhóm thiện nguyện Kết nối Từ Tâm trao quà cho học sinh khó khăn. Ảnh: NVCC

Nhóm còn triển khai dự án “Nuôi người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đau ốm, bệnh tật tuổi cao sức yếu, phong cùi” ở các xã phía Tây tỉnh. Thời gian qua, dự án đã duy trì hỗ trợ 30 người trung niên, lớn tuổi với mức 300 nghìn đồng/tháng và 500 nghìn đồng/tháng đối với các em mồ côi bố hoặc mẹ.

Một trong số này là ông Rơ Mah Kiên (50 tuổi, làng Mut Thong, xã Ia Tôr) mắc bệnh phong, bị cụt nhiều ngón ở 2 bàn tay, chân, sống một mình trong căn nhà dột nát.

“Cô Chuyên và nhóm thiện nguyện đến sửa nhà tôi, sơn lại tường, lắp thiết bị cung cấp nước sạch. Cô còn đưa tôi đi khám, rồi tặng giường, chăn, quần áo… Tôi càng ấm lòng khi được thường xuyên quan tâm hỏi thăm, hỗ trợ thêm hằng tháng”-ông Kiên xúc động chia sẻ.

Đầu năm 2025, cô Chuyên cùng nhóm triển khai dự án “Suất ăn 0 đồng” tại làng Sơr (xã Ia Ko), hỗ trợ bữa ăn miễn phí, tặng quà cho học sinh nghèo, trẻ mồ côi và các em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

“Có lần, khi trao quà, một học sinh ôm gói bánh rồi thì thầm: “Con để dành cho em con nữa”. Chỉ một câu nói mà tôi xúc động nhớ mãi. Đây là động lực để chúng tôi không ngừng cố gắng quan tâm nhiều hơn đến các em nhỏ khó khăn”-cô Chuyên bộc bạch.

Những đóng góp của cô Chuyên và nhóm thiện nguyện Kết nối Từ Tâm đã được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung tâm Tình nguyện quốc gia, các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng.

Lớp học miễn phí ở làng Wâu

Chị M Lê (SN 1992, người Bahnar) và anh A Trăng (SN 1992, người Xê Đăng) yêu nhau khi học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai (nay là phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh tại Gia Lai).

Sau khi ra trường, cả hai đã nên duyên vợ chồng. Không xin được việc làm ở cơ quan nhà nước, vợ chồng chị làm nông để kiếm sống. Dù còn nhiều vất vả, họ vẫn mở lớp dạy học miễn phí từ năm 2016, tại ngôi nhà nhỏ của gia đình chị ở làng Wâu (phường An Phú), nơi 97% hộ dân là người Bahnar.

Chị M Lê tận tình chỉ dạy các em nhỏ trong làng. Ảnh: Ngọc Duy

Lớp học duy trì đều đặn vào các buổi tối thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần. Hiện lớp có hơn 40 học sinh từ lớp 3 đến lớp 5.

Chị M Lê chia sẻ: “Tôi mong muốn các em không chỉ có nơi trau dồi kiến thức và mà còn rèn ý chí và sự tự tin, đồng thời cảm nhận sự quan tâm từ cộng đồng. Ban đầu, nhiều em chưa tự giác đi học đều đặn, nên tôi phải đến từng nhà khuyên bảo thì mới chịu đến lớp”.

Anh A Trăng đồng hành cùng vợ, từ việc chuẩn bị bài vở đến nhắc nhở các em đi học. Em H’Sran (lớp 4, điểm Trường Tiểu học Lê Lai, phường An Phú) vui vẻ nói: “Ngoài giờ học ở trường, em và các bạn rất thích được cô M Lê dạy thêm, kể nhiều chuyện ý nghĩa. Em cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng cô”.

Chị H’Sơm (mẹ em H’Sran) cho biết: “Nhà tôi thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống vất vả nên ảnh hưởng đến việc học tập của con. Cũng may mắn có lớp học của cô M Lê ngay tại làng, giúp các con không chỉ học chữ mà còn nhiều điều tốt đẹp. Nhờ sự động viên của cô ở lớp học, tôi thấy các con về nhà chăm chỉ học bài hơn”.

Nhiều học sinh khác cũng đã hào hứng đến lớp mỗi tối, hăng say học tập và lắng nghe lời dạy của cô M Lê-người không chỉ gieo tri thức mà còn tình yêu thương cho trẻ em trong làng.