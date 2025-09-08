Danh mục
Chung tay tiếp sức học sinh khó khăn đến trường

NHƯ NGUYỆN
(GLO)- Trước năm học mới, nhờ sự chung tay của nhiều ban, ngành, đoàn thể, nhà hảo tâm, nhóm thiện nguyện và cá nhân, nhiều em nhỏ đã được hỗ trợ để thêm vững bước đến trường.

Đặc biệt, tại các trường học vùng khó, nhằm chủ động giúp học sinh có thêm điều kiện bước vào năm học mới, nhiều thầy cô đã nỗ lực vận động, kêu gọi các đơn vị, nhà hảo tâm tiếp sức.

bg10-2.jpg
Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo Gia Lai trao 10 xe đạp cho học sinh trên địa bàn xã Kbang. Ảnh: Như Nguyện

Năm nay, em Đinh Thị Mai (làng Bờ Chư Pâu, xã Tơ Tung) lên lớp 6; từ nhà đến Trường THCS Kông Lơng Khơng nơi Mai theo học khoảng 6 km. Mai mồ côi cha, mẹ bị liệt, gia đình em thuộc diện hộ nghèo, đặc biệt khó khăn, nên việc có chiếc xe đạp đến trường là niềm mơ ước đối với em.

Trước thềm năm học mới, ước mơ của Mai trở thành sự thật khi nhà hảo tâm thông qua Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân nghèo Gia Lai tặng cho em một chiếc xe đạp mới. “Có xe đạp rồi, đường đến trường sẽ không còn xa nữa. Con cảm ơn các cô chú đã hỗ trợ và xin hứa sẽ học tập thật tốt”, Mai xúc động.

Nhiều trẻ em khó khăn khác trên địa bàn tỉnh cũng được quan tâm như Mai, các đơn vị, nhà hảo tâm đã hỗ trợ nhiều mặt để các em vững tin bước vào năm học mới. Ngày 23.8 vừa qua, CLB tình nguyện viên CTĐ Kbang (thuộc Hội CTĐ tỉnh Gia Lai) phối hợp với Nhóm Khai tâm TP Hồ Chí Minh và Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Hoài An tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” năm 2025 cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà bà con nghèo và tại 2 xã Tơ Tung, Kbang.

Chị Lê Thị Lý, đại diện Nhóm Khai tâm TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: Sau 10 năm thành lập, đây là lần thứ 2 nhóm quay trở lại Gia Lai. Qua sự kết nối với chính quyền địa phương, nhóm mong muốn góp phần chia sẻ với bà con nghèo, khó khăn. Đặc biệt là tiếp sức cho các em học sinh vùng khó có thêm điều kiện chuẩn bị bước vào năm học mới.

Theo chị Lý, nhóm đã trao 110 suất quà cho học sinh Trường Tiểu học Kông Lơng Khơng và 50 phần quà đến bà con khó khăn tại xã Tơ Tung; tặng 65 suất quà cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Lơ Ku và 50 phần quà đến bà con khó khăn tại xã Kbang. Tổng trị giá quà tặng khoảng 130 triệu đồng, đồng thời nhóm còn hỗ trợ 40 thùng sữa, nhiều quần áo và bánh…

Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (xã Chư Krey), thầy Nguyễn Xuân Ân, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Năm học 2025 - 2026, nhà trường có 691 học sinh đều là người dân tộc thiểu số. Trong đó, có 390 học sinh thuộc hộ nghèo. Nhằm hỗ trợ các em học sinh bước vào năm học mới, nhà trường đã nỗ lực kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ.

“Qua vận động, từ tháng 7.2025 đến nay, nhiều đơn vị, nhà hảo tâm đã cùng chung tay hỗ trợ trên 200 bộ sách giáo khoa; 600 vở học sinh; 45 bộ bàn ghế mới; sửa 4 phòng học; 1 nhà tắm; 3 giếng khoan và tặng nhiều vật dụng sinh hoạt… phục vụ học sinh bán trú. Nhà trường xin tri ân sự hỗ trợ kịp thời của các nhà hảo tâm góp phần động viên, tiếp sức cho học sinh khó khăn nói riêng, nhà trường nói chung có thêm điều kiện thuận lợi dạy và học trong năm học mới”, thầy Ân nhấn mạnh.

Từ đầu tháng 8.2025 đến nay, Hội CTĐ tỉnh đã kết nối với các đơn vị, tổ chức, CLB, đội, nhóm thiện nguyện… tổ chức nhiều chương trình tiếp sức em đến trường trên địa bàn tỉnh. Các chương trình sẽ tiếp tục được triển khai vào dịp trước, trong và sau khai giảng năm học mới với hàng nghìn phần quà tặng học sinh nghèo, khó khăn.

them10-3.jpg
Qua vận động của nhà trường, nhiều học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (xã Chư Krey) đã được nhà hảo tâm tặng sách giáo khoa mới. Ảnh: ĐVCC

Ông Nguyễn Chí Cẩn, Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, cho biết: Chương trình “Trường tới trường - Kết nối yêu thương” với sự phối hợp giữa Hội CTĐ tỉnh, Sở GD&ĐT và Tỉnh đoàn sẽ là điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ học sinh khó khăn trước thềm năm học mới. Ngoài ra, Hội CTĐ tỉnh kết nối với các đơn vị, cá nhân tổ chức nhiều đợt thăm, tặng quà, hỗ trợ dụng cụ học tập, sách, vở, tặng xe đạp, trao học bổng… cho học sinh nghèo, khó khăn; hỗ trợ sách cho các thư viện trường học.

Đặc biệt, Hội sẽ phối hợp triển khai 2 dự án “Bếp ăn bán trú” cho 2 trường Mầm non ở xã Ia Hrú và xã Ia Ko, mỗi bếp 300 triệu đồng do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam và Công ty CP Tập đoàn Trường Hải tài trợ năm 2025, góp phần tiếp sức các em vững tin bước vào năm học mới.

