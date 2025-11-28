Tặng giấy khen cho 120 tập thể, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân Gia Lai khắc phục hậu quả bão lũ

Theo đó, từ ngày 18-11 đến nay, để phòng-chống, ứng phó với bão lũ, Công an tỉnh đã huy động 17.142 lượt cán bộ, chiến sĩ (CBCS); 25.559 lượt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự và 2.355 lượt dân phòng phối hợp bám sát địa bàn, hỗ trợ nhân dân ứng phó với mưa lũ, sạt lở và khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác tăng cường, hỗ trợ khắc phục hậu quả bão, lũ sau cơn bão số 13 tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thu Huyền

Trong thời điểm khó khăn đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh đã chi viện 110 CBCS, Công an tỉnh Tây Ninh tăng cường 100 CBCS, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tăng cường 65 cán bộ, sinh viên; Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ tăng cường 200 CBCS và Trại giam Kim Sơn tăng cường 10 CBCS cùng nhiều phương tiện, dụng cụ đến hỗ trợ Công an tỉnh Gia Lai giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả.

Đồng thời, Công an các tỉnh, thành phố, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân đã cử đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và trao tặng tổng số tiền 2,22 tỷ đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm hỗ trợ Công an tỉnh Gia Lai và nhân dân khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.

Tại lễ gặp mặt, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 4 tập thể (Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ; Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hồ Chí Minh); Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh; giáo viên, học viên và nhân viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân) và 116 cá nhân thuộc các đơn vị trên đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác tăng cường, hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ tại tỉnh Gia Lai.

Khen thưởng 116 cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất. Ảnh: Đình Đức

Trao thư cảm ơn của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn đã thay mặt toàn thể CBCS Công an tỉnh gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến các lực lượng chi viện đã dành sự quan tâm đặc biệt, sự hỗ trợ to lớn, kịp thời đối với nhân dân và Công an tỉnh Gia Lai trong việc khắc phục hậu quả bão lũ, góp phần đưa cuộc sống của người dân sớm trở lại bình thường.