Chính thức cấm các phương tiện qua lại trên đèo An Khê

LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Từ khoảng 9 giờ 15 phút ngày 19-11, lực lượng chức năng đã chính thức phong tỏa, không cho các phương tiện giao thông qua lại đèo An Khê trên quốc lộ 19 vì ảnh hưởng của sạt lở.

cac-phuong-tien-xep-hang-dai-o-chan-deo-an-khe.jpg
Các phương tiện xếp hàng dài ở chân đèo An Khê. Ảnh: Văn Dũng

Theo ông Nguyễn Ngọc Nam-Giám đốc Ban Quản lý dự án tăng cường kết nối Tây Nguyên (nâng cấp quốc lộ 19) thuộc Ban Quản lý dự án 2, Bộ Xây dựng, trước đó, vào sáng cùng ngày, Ban đã đề nghị lực lượng chức năng dừng hoạt động lưu thông phương tiện trên đèo An Khê nhằm phòng tránh sạt lở, đảm bảo tính mạng người tham gia giao thông.

luc-luong-csgt-tuc-truc-tai-2-dau-deo-dam-bao-an-toan-giao-thong.jpg
Lực lượng CSGT túc trực tại 2 đầu đèo đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: Văn Dũng

Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cũng đang túc trực ở 2 đầu đèo An Khê; đồng thời, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, khuyến cáo người tham gia giao thông không di chuyển qua khu vực này.

Theo ông Nam, khu vực đèo An Khê hiện đang có mưa lớn, nước tập trung về sườn taluy tạo dòng chảy siết đổ xuống lòng đường gây nguy hiểm, gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.

z7239401927952-627316a1920c02a121664d5579aeedf0.jpg
Nước tập trung về sườn taluy tạo dòng chảy siết đổ xuống lòng đường khu vực đèo An Khê. Ảnh: ĐVCC
