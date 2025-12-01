Hội Người mù tỉnh Gia Lai kỷ niệm Ngày Quốc tế Người khuyết tật 3-12

(GLO)- Sáng 1-12, Hội Người mù tỉnh Gia Lai tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3-12) với sự tham dự của đại diện các sở, ban, ngành, các nhà hảo tâm và 30 hội viên tiêu biểu.

Nhà tài trợ tặng quà cho hội viên tiêu biểu. Ảnh: Đinh Yến

Năm nay, Ngày Quốc tế Người khuyết tật có chủ đề “Thúc đẩy xã hội hòa nhập người khuyết tật-Vì sự tiến bộ chung của toàn xã hội”, nhằm tôn vinh đóng góp của người khuyết tật, nâng cao nhận thức của cộng đồng; kêu gọi hành động xây dựng môi trường sống công bằng, thân thiện, không ai bị bỏ lại phía sau.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hùng Thanh-Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Gia Lai nhấn mạnh vai trò, ý chí và những nỗ lực vượt khó của người khuyết tật nói chung, người mù nói riêng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Toàn tỉnh hiện có gần 4.000 hội viên Hội Người mù; nhiều người đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong lao động và cuộc sống. Hội Người mù tỉnh Gia Lai tiếp tục khẳng định là điểm tựa tinh thần cho hội viên; tạo cơ hội để người mù học tập, tiếp cận dịch vụ xã hội, vươn lên hòa nhập cộng đồng; giúp hội viên được học tập, lao động, góp phần giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Hội Người mù tỉnh tri ân các cá nhân đã có nhiều đóng góp hỗ trợ người mù thời gian qua. Ảnh: Đinh Yến

Dịp này, Hội Người mù tỉnh phối hợp Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời tri ân 6 cá nhân có nhiều đóng góp hỗ trợ người mù trong thời gian qua.