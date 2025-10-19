Nhiều sản phẩm, ý tưởng sáng tạo được tôn vinh

Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm nay có nhiều sản phẩm mới, thể hiện sự sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học trong chế biến, bảo quản và xây dựng thương hiệu. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 2 giải nhất cho sản phẩm bánh tráng các loại của ông Phạm Quốc Bảo, phường Hoài Nhơn Nam và sản phẩm gạo ST24 của hội viên Phạm Ngọc Nghĩa xã Chư A Thai. Cùng với đó là 4 giải nhì, 6 giải ba và 28 giải khuyến khích cho các sản phẩm tiêu biểu khác.

Trao giải nhất cho nông dân có ý tưởng/dự án khởi nghiệp, sáng tạo. Ảnh: Ksor Tuối

Trao giải nhất cho hội viên có sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu. Ảnh Ksor Tuối

Dịp này, Ban tổ chức đã trao giải cuộc thi “Nông dân khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Gia Lai lần thứ I, năm 2025” cho 11 ý tưởng/dự án có tính sáng tạo, khả thi, được ứng dụng thực tiễn gắn với Chương trình OCOP, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Trong đó, giải nhất thuộc về HTX Dịch vụ Nông Ngư Nghiệp Mỹ An, xã Phù Mỹ Đông với sản phẩm tinh dầu lăn thảo dược và giá trị sức khoẻ từ cây bạc hà; 2 giải nhì thuộc về: dự án sản xuất nhang sả ngải cứu của bà Trần Thị Vị, thôn Vân Hội 2, xã Tuy Phước; dự án trồng và chế biến hạt mắc ca gắn với mô hình du lịch trải nghiệm nông nghiệp của ông Dương Đình Kiệt, thôn 12, xã Kbang.

Trao các giải Nhì sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu. Ảnh Ksor Tuối

Trao giải khuyến khích cho các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu Ảnh: Ksor Tuối

Ngày hội là dịp tôn vinh thành quả lao động sáng tạo của nông dân Gia Lai, đồng thời tạo cơ hội quảng bá, kết nối sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đến với người tiêu dùng và doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh.