Ngày hội của sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

MINH LÝ

(GLO)- Tối 17-10, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã khai mạc Ngày hội nông sản gắn với hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu lần thứ 1, năm 2025. Đây thực sự là ngày hội của nông dân với những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được hội tụ, quảng bá.

Dự khai mạc, có bà Huỳnh Thúy Vân, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện một số sở, ngành và đông đảo hội viên nông dân đến từ các xã, phường toàn tỉnh.

Nghi lễ cắt băng khai mạc Ngày hội nông sản và Hội thi. ﻿Ảnh: M.L

Với quy mô 80 gian hàng, Ngày hội nông sản gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu lần thứ nhất năm 2025 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thu hút sự tham gia của 68 đơn vị trong và ngoài tỉnh, gồm Hội Nông dân xã, phường, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp và Hội Nông dân các tỉnh Đắk Lắk, Quảng Ngãi. Hơn 300 sản phẩm tiêu biểu của nông dân các địa phương, trong đó trên 60 sản phẩm nông nghiệp chủ lực có thương hiệu, với quy trình sản xuất, chế biến đạt các tiêu chuẩn OCOP, VietGAP được giới thiệu quảng bá tại ngày hội, đem đến sự thích thú cho người tiêu dùng.

Lãnh đạo HĐND tỉnh tham quan các gian hàng. ﻿Ảnh: M.L

Chị Đinh Thị Kim Nguyên, Hội Nông dân xã Đề Gi chia sẻ: “Chúng tôi mang đến Ngày hội lần này những đặc trưng của địa phương, như cá biển Đề Gi, nước mắm cá cơm, và kèm tặng cho bà con sản phẩm muối sạch được làm từ vùng biển nước trong quê tôi. Với mong muốn giới thiệu và trải nghiệm rộng rãi cho người dân vùng phía Tây của tỉnh”.

Qua tham quan và mua sắm được nhiều sản phẩm cho gia đình, chị Nguyễn Thị Hồng Lĩnh, phường Thống Nhất phấn khởi cho biết: “Đây là lần đầu tiên hội chợ nông sản có các sản phẩm phong phú như thế này với cả sản phẩm của nông dân ở tỉnh Bình Định và Gia Lai cũ đều mang đặc sản vùng miền đến trưng bày, giới thiệu. Những sản phẩm này đạt các tiêu chí an toàn, nên người tiêu dùng như chúng tôi cũng rất yên tâm”.

Các gian hàng của Hội Nông dân. Ảnh M.L

Ngày hội nông sản và Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu diễn ra trong 3 ngày, từ 17 đến 19-10-2025. Ban tổ chức Hội thi sẽ có phần đánh giá, chấm điểm dựa trên các nhóm, ngành sản phẩm với các tiêu chí như: thế mạnh của địa phương, sản phẩm có áp dụng quy trình công nghệ cao vào sản xuất, định hướng ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm có uy tín trên thị trường, tính hiệu quả kinh tế thông qua hồ sơ và phần giới thiệu sản phẩm, doanh số bán hàng, các chứng nhận chất lượng

“Ngày hội lần này được tổ chức với quy mô lớn, quy tụ sự tham gia của nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Qua đây chúng tôi muốn tạo điều kiện để nông dân được quảng bá, trưng bày, giới thiệu sản phẩm của mình, giúp cho nông dân kết nối cung-cầu, hợp tác, liên doanh trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, đổi mới khoa học công nghệ mới trong lĩnh vực nông-lâm-ngư nghiệp”-ông Y Khâm-Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai cho biết.

