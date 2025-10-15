Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Dịp này, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã có cuộc trao đổi với bà Rơ Chăm H’Hồng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, để làm rõ hơn về ý nghĩa của Ngày hội, những đổi mới nổi bật và định hướng phát triển nông nghiệp thời gian tới.

* Ngày hội Nông sản lần đầu tiên được tổ chức ở Gia Lai có ý nghĩa như thế nào đối với nông dân và sự phát triển ngành nông nghiệp địa phương, thưa bà?

Bà Rơ Chăm H’Hồng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Ảnh: T.Lợi - Ngày hội Nông sản lần thứ I là sự kiện đặc biệt quan trọng, không chỉ nhằm tôn vinh những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu mà còn giúp quảng bá thương hiệu nông sản Gia Lai đến đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Đây cũng là dịp để chúng ta mở ra cơ hội kết nối cung - cầu, thúc đẩy tiêu thụ nông sản theo hướng bền vững và hiện đại. Sự kiện góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo, khát vọng vươn lên của nông dân, HTX và DN địa phương. Đồng thời, đây còn là hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị lớn của tỉnh và cả nước như Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội MTTQ, Đại hội Hội Nông dân các cấp và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14.10.1930 - 14.10.2025), góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, kinh tế của bà con nông dân.

* Đây là sự kiện mới, bà có thể chia sẻ về quá trình chuẩn bị và những yếu tố quan trọng được Hội Nông dân tỉnh chú trọng để đảm bảo thành công cho ngày hội?

- Để ngày hội diễn ra thành công, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch rất chi tiết, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng bộ phận. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương để triển khai các khâu từ tổ chức, quảng bá đến hậu cần. Công tác truyền thông được chú trọng với nhiều hình thức đa dạng như treo băng rôn, cờ phướn và sử dụng nền tảng số của Hội cũng như các báo đài địa phương. Về phần trưng bày, chúng tôi chuẩn bị kỹ lưỡng về không gian, âm thanh, ánh sáng, vệ sinh an toàn thực phẩm để tạo nên một sự kiện chuyên nghiệp và hấp dẫn.

* Sản phẩm nông nghiệp trưng bày tại ngày hội năm nay có điểm gì nổi bật và mang dấu ấn đổi mới công nghệ hiện đại trong sản xuất, quảng bá, thưa bà?

- Ngày hội thu hút 70 đơn vị tham gia với hơn 300 sản phẩm đa dạng. Đặc biệt, nhiều sản phẩm chủ lực như cà phê, hồ tiêu, mắc ca, mật ong, trà gừng hay tinh dầu đều được sản xuất theo các tiêu chuẩn như OCOP, VietGAP, với quy trình chế biến và đóng gói hiện đại, mẫu mã đẹp mắt. Một điểm mới rất đáng chú ý là nông dân đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ số trong việc quảng bá sản phẩm và thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Điều này tạo nên hình ảnh nông nghiệp văn minh, hiện đại và thân thiện với người tiêu dùng, đặc biệt là khách tham quan.

Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2025 là dịp tôn vinh, quảng bá sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, thúc đẩy kết nối thị trường, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Ảnh: T.Lợi

* Trong bối cảnh nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, giá cả nguyên liệu tăng cao, bà đánh giá thế nào về chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của nông dân Gia Lai hiện nay? Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu đóng vai trò ra sao trong việc thúc đẩy sự phát triển này?

- Chất lượng sản phẩm nông nghiệp của Gia Lai ngày càng được nâng cao rõ rệt. Nhiều sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Các mô hình sản xuất hữu cơ, VietGAP và liên kết chuỗi cung ứng đang được nhân rộng. Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu chính là điểm nhấn quan trọng, khơi dậy tinh thần sáng tạo, khéo léo và ý chí khởi nghiệp của bà con. Qua hội thi, các sản phẩm không chỉ được đánh giá, công nhận mà còn được giới thiệu rộng rãi, giúp các chủ thể tự tin mở rộng sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

* Sau ngày hội, Hội Nông dân tỉnh có kế hoạch như thế nào để tiếp tục hỗ trợ nông dân ứng dụng KHKT, chuyển đổi số và kết nối thị trường nhằm phát triển nông nghiệp bền vững?

- Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, tập huấn kỹ năng số và chuyển giao KHKT cho hội viên, nhằm giúp bà con vừa sản xuất tốt vừa kinh doanh hiệu quả trong thời đại số. Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ nông dân kết nối với DN, ngân hàng và các tổ chức tín dụng để dễ dàng tiếp cận vốn, thúc đẩy phát triển các mô hình nông nghiệp sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Về lâu dài, chúng tôi mong muốn xây dựng một “hệ sinh thái nông nghiệp Gia Lai” hiện đại, bền vững và thân thiện môi trường. Thông điệp tôi muốn gửi đến bà con là hãy giữ vững tinh thần đoàn kết, sáng tạo và tự tin đổi mới để nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng thương hiệu, phát triển nông nghiệp xanh - hiện đại và bền vững, để nông dân Gia Lai thực sự giàu lên trên chính quê hương mình.

* Xin cảm ơn bà!