CAEXPO 2025: Cơ hội để nông sản Gia Lai xuất ngoại

(GLO)- Từ ngày 17 đến 21-9, 8 doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai sẽ tham gia Hội chợ Thương mại ASEAN-Trung Quốc lần thứ 22 (CAEXPO 2025). Đây là “cơ hội vàng” để nông sản Gia Lai vươn ra thị trường quốc tế thông qua việc quảng bá hàng hóa, tìm kiếm đối tác và mở rộng xuất khẩu.

Gian hàng chuyên nghiệp, sản phẩm đặc trưng

CAEXPO được đánh giá là một trong những sự kiện xúc tiến thương mại lớn nhất khu vực, nơi quy tụ hàng nghìn doanh nghiệp từ nhiều quốc gia, giới thiệu các sản phẩm chủ lực và thành tựu hợp tác kinh tế ASEAN-Trung Quốc.

Với tỉnh Gia Lai, việc tham gia CAEXPO 2025 là bước đi quan trọng nhằm đưa nông sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng và doanh nghiệp nhập khẩu quốc tế.

Khu triển lãm sản phẩm của các doanh nghiệp Gia Lai tại CAEXPO 2025 (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc). Ảnh: ĐVCC

Để tạo dấu ấn tại hội chợ, tỉnh Gia Lai bố trí 4 gian hàng tiêu chuẩn với thiết kế hiện đại, nổi bật, vừa đảm bảo công năng trưng bày vừa tạo không gian giao lưu, kết nối với khách hàng. Các sản phẩm được lựa chọn giới thiệu đều là đặc sản có thế mạnh xuất khẩu như cà phê, hồ tiêu, mắc ca, chuối, sầu riêng, cùng nhiều sản phẩm chế biến sâu từ nông sản.

Tham gia hội chợ, 8 doanh nghiệp Gia Lai mang đến nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú. Trong đó, Công ty TNHH đầu tư phát triển AN (xã Kon Gang) có các sản phẩm cà phê, tiêu và chanh dây; Công ty TNHH Hạt và Dinh dưỡng Tây Nguyên (xã Chư Sê) với các sản phẩm hạt dinh dưỡng; Công ty Cổ phần phát triển Yến Xuân Cao Nguyên (phường Pleiku) với sản phẩm chế biến từ yến; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Bơ Mỹ Hoàng Gia (xã Ia Grai) với tinh dầu bơ nguyên chất, nông sản sấy, cà phê.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu Green Tropical (xã Chư Sê) có sản phẩm sầu riêng sấy thăng hoa, bột chuối xanh sấy thăng hoa; Công ty Cổ phần Dalufood (xã Ia Grai) với sản phẩm dịch chanh dây; Công ty TNHH một thành viên Bò khô Huy Vũ Đak Đoa (xã Đak Đoa) với sản phẩm bò khô; Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (phường Thống Nhất) với dòng sản phẩm bảo vệ sức khỏe.

Tham gia hội chợ, 8 doanh nghiệp Gia Lai mang đến nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú. Ảnh: ĐVCC

Thông qua CAEXPO 2025, các doanh nghiệp Gia Lai kỳ vọng được gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, kết nối trực tiếp với khách hàng để đánh giá chính xác xu hướng thị trường, đề ra chiến lược phát triển bền vững, hướng tới xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Kỳ vọng mở rộng thị trường, khẳng định thương hiệu

Theo bà Võ Thị Tuyết Hà-Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh, việc tham gia CAEXPO 2025 mang lại cơ hội rất lớn cho doanh nghiệp. Tại hội chợ, Trường Sinh Group có điều kiện quảng bá sản phẩm đến khách hàng Trung Quốc và ASEAN, tìm kiếm nhà phân phối, cũng như liên kết sản xuất gia công từ nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP tại Việt Nam.

Bà Hà nhấn mạnh: “CAEXPO 2025 sẽ là cánh cửa quan trọng để quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng, đồng thời giúp doanh nghiệp ký kết những đơn hàng xuất khẩu sớm nhất, đưa chuỗi giá trị dược liệu Việt Nam vươn tầm quốc tế”.

Phân xưởng đóng gói sản phẩm sầu riêng sấy thăng hoa của Công ty cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Green Tropical (xã Chư Sê). Ảnh: M.N

Đối với Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Green Tropical, CAEXPO 2025 được xem như bước khởi đầu trong chiến lược đưa sản phẩm chế biến sâu từ nông sản Gia Lai tiếp cận các thị trường khó tính. Bà Hồ Thị Hoài Thu-Giám đốc điều hành Công ty-cho biết: Tropi Durian là sản phẩm sầu riêng sấy thăng hoa đầu tiên tại Gia Lai đã mở ra hướng đi mới cho các mặt hàng trái cây của tỉnh, với giá trị gia tăng cao, chất lượng ổn định, giữ nguyên hương vị và dinh dưỡng tự nhiên.

“Sản phẩm Tropi Durian đã gây ấn tượng với đối tác quốc tế nhờ công nghệ chế biến hiện đại, mẫu mã chuyên nghiệp và định hướng phát triển bền vững. Đây là bước tiến quan trọng để nông sản chế biến Gia Lai vươn xa hơn trên thị trường quốc tế”-bà Thu chia sẻ.

Múi sầu riêng được cấp đông sâu trước khi đưa vào buồng sấy thăng hoa. Ảnh: N.S

Không chỉ doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước cũng nhìn nhận CAEXPO 2025 là cơ hội đặc biệt. Bà Nguyễn Thị Bích Thu-Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương Gia Lai) khẳng định: “CAEXPO 2025 là sự kiện thương mại lớn nhất của ngành trái cây khu vực ASEAN-Trung Quốc, mở ra cơ hội vàng để nông sản Gia Lai tiếp cận thị trường rộng lớn, nhiều tiềm năng. Tại đây, các doanh nghiệp không chỉ quảng bá thương hiệu mà còn có thể ký kết hợp đồng, thiết lập quan hệ đối tác lâu dài. Sở Công Thương sẽ đồng hành, hỗ trợ tối đa để doanh nghiệp Gia Lai phát huy lợi thế, mang lại kết quả thiết thực”.

Cũng theo bà Thu, việc tham gia CAEXPO 2025 giúp doanh nghiệp Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung thiết lập quan hệ trực tiếp với nhà nhập khẩu, phân phối lớn tại Trung Quốc và ASEAN; giảm phụ thuộc vào thương lái trung gian, nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản địa phương.

“CAEXPO 2025 hứa hẹn trở thành bước đệm quan trọng giúp nông sản Gia Lai khẳng định vị thế, mở rộng cánh cửa hội nhập và chinh phục thị trường quốc tế”-bà Thu nhấn mạnh.

Hơn thế, sự hiện diện của Gia Lai tại CAEXPO 2025 còn mang tính lan tỏa hình ảnh địa phương trên bản đồ thương mại quốc tế. Thông qua gian hàng, sản phẩm, cách tiếp cận và kết nối, Gia Lai không chỉ quảng bá nông sản mà còn khẳng định vị thế là vùng đất giàu tiềm năng, năng động, sẵn sàng hội nhập sâu rộng.