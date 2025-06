Sầu riêng sấy Gia Lai góp mặt tại Hội nghị giao thương trái cây ASEAN ở Quảng Tây

Hội nghị giao thương Trái cây ASEAN tại Quảng Tây 2025 (Asean Fruits Gather in Guangxi) được tổ chức tại TP. Nam Ninh (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) là sự kiện thương mại lớn nhất ngành trái cây khu vực ASEAN-Trung Quốc.

Đại diện Green Tropical giới thiệu sản phẩm sầu riêng sấy Tropi Durian tại Hội nghị giao thương “Trái cây ASEAN tại Quảng Tây 2025”, TP. Nam Ninh (Trung Quốc). Ảnh: NVCC

Sự kiện do Sở Giao dịch Hàng hóa Trung Quốc-ASEAN (CAMEX) tổ chức, nằm trong khuôn khổ thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)-hiệp định thương mại tự do với sự tham gia của 15 quốc gia (bao gồm các nước ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand).

Tropi Durian là sản phẩm sầu riêng sấy thăng hoa đầu tiên tại Gia Lai, do Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Green Tropical (thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai) sản xuất. Sản phẩm ứng dụng công nghệ sấy thăng hoa hiện đại giúp giữ trọn hương vị, dinh dưỡng và độ giòn tự nhiên của múi sầu riêng.

Sự góp mặt của sản phẩm này tại hội nghị không chỉ là cơ hội quảng bá thương hiệu nông sản chế biến của Gia Lai ra thị trường quốc tế, mà còn mở ra triển vọng đưa sầu riêng sấy Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông sản ASEAN–Trung Quốc.

Tropi Durian là sản phẩm sầu riêng sấy thăng hoa đầu tiên tại Gia Lai. Ảnh: NVCC

Đại diện Green Tropical cho biết, việc tham gia Hội nghị giao thương lần này là bước khởi đầu trong chiến lược đưa các sản phẩm chế biến sâu từ nông sản Tây Nguyên, đặc biệt là sầu riêng, tiếp cận các thị trường lớn, nơi yêu cầu cao về chất lượng và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Hội nghị còn là dịp để doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng thiết lập các mối quan hệ thương mại trực tiếp với nhà nhập khẩu, nhà phân phối lớn tại Trung Quốc và khu vực ASEAN, góp phần giảm bớt sự phụ thuộc vào thương lái trung gian và nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản địa phương.