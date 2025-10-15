Kết nối yêu thương, thắp sáng niềm tin

(GLO)- Sau khi sáp nhập tỉnh, Hội Người mù tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ trẻ em khiếm thị. Trao đổi với P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, bà Mai Thị Bích Thu-Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh-cho biết, Hội sẽ không để trẻ khiếm thị nào bị bỏ lại phía sau.

▪ Được biết, nhiệm kỳ 2024-2029, Hội Người mù tỉnh đặt mục tiêu: Mọi trẻ em khiếm thị có khả năng học tập sẽ được tạo điều kiện học chữ. Hiện toàn tỉnh có tới 168 trẻ khiếm thị, liệu mục tiêu có “quá tầm” không, thưa bà?

- Hội đang tiến hành rà soát toàn bộ số trẻ khiếm thị ở 135 xã, phường trong tỉnh để nắm lại chính xác số lượng, dạng tật và hoàn cảnh từng em. Sau đó, Hội sẽ phân loại để có hướng hỗ trợ phù hợp. Trẻ nào có khả năng học, Hội sẽ tạo điều kiện tham gia lớp tiền hòa nhập, phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục để giúp các em đến trường thuận lợi. Hội từng làm và cho kết quả rất tốt với trẻ khiếm thị ở khu vực phía Đông tỉnh. Nay mở rộng ra phía Tây, dù không chủ quan nhưng với kinh nghiệm đã có, chúng tôi vẫn khá tự tin.

Bà Mai Thị Bích Thu (bìa phải) vận động nhà hảo tâm trao học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh khiếm thị. Ảnh: K.H

▪ Còn với những trẻ đa tật, không thể theo học thì sao?

- Chúng tôi xác định gia đình chính là “ngôi trường” quan trọng nhất với các em. Năm 2026, Hội dự kiến mở lớp dạy kỹ năng chăm sóc trẻ mù đa tật cho phụ huynh, tương tự mô hình đã thành công ở phía Đông tỉnh. Lớp học sẽ hướng dẫn cha mẹ không làm thay con mà chỉ dẫn để trẻ tự làm trong khả năng, từ việc đánh răng, rửa mặt đến tự mặc quần áo. Khi trẻ tự lập được một phần, cha mẹ cũng nhẹ gánh, còn các em thì tự tin hơn. Chúng tôi đã liên hệ với Trung tâm Khiếm thị Nhật Hồng (TP. Hồ Chí Minh) và các xơ đã đồng ý giảng dạy. Thậm chí họ nói, nếu Hội chưa có địa điểm, họ sẽ mượn nhà thờ để mở lớp. Điều đó khiến tôi rất xúc động.

▪ Hơn 3 tháng qua, Hội đã tiếp tục phát huy thế mạnh kết nối nguồn lực như thế nào để có thể hỗ trợ toàn bộ số trẻ khiếm thị, thưa bà?

- Dịp khai giảng năm học 2025-2026, Hội đã tặng máy tính trị giá 5 triệu đồng và 4,6 triệu đồng tiền mặt cho em Nguyễn Lâm Gia Khánh (học sinh Trường THCS Nhơn Phong, phường An Nhơn Bắc) vì có thành tích học tập xuất sắc. Ngoài ra, chúng tôi trao 22 phần quà gồm vở, bút, đồ dùng học tập trị giá 7 triệu đồng cho con em hội viên nghèo; phối hợp với chùa Minh Tịnh tặng 20 phần quà cho học sinh xã Bình Hiệp; vận động hỗ trợ 2 triệu đồng cho cháu Đặng Trần Di Nhiên (SN 2020) đang điều trị tại Bệnh viện ĐH Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai và giúp em Nguyễn Văn Quang ở xã Ân Tường có 18 triệu đồng phẫu thuật mắt tại TP. Hồ Chí Minh. Dịp Trung thu vừa qua, Hội tặng quà cho toàn bộ trẻ khiếm thị, trong đó có 105 trẻ ở khu vực phía Tây tỉnh, bảo đảm mọi em đều có Tết Trung thu vui vẻ, trọn vẹn. Thời gian tới, chúng tôi sẽ mở rộng mạng lưới kết nối với các tổ chức, DN, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể để tạo thêm nhiều cơ hội học tập, hỗ trợ sinh kế và chăm sóc sức khỏe cho trẻ khiếm thị. Ngoài ra, Hội còn quan tâm đến con em của hội viên thuộc diện hộ nghèo, giúp các cháu được tiếp cận với điều kiện sống tốt hơn, giảm bớt mặc cảm và khó khăn trong hành trình trưởng thành.

Hội Người mù tỉnh đặt mục tiêu mọi trẻ em khiếm thị trong độ tuổi đi học đều được tạo điều kiện đến trường. Ảnh: K.H

▪ Bên cạnh những kết quả đáng phấn khởi, có lẽ vẫn còn những khó khăn…

- Đúng vậy. Sau sáp nhập, địa bàn rộng, người mù sống rải rác, nhiều vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao. Việc tiếp cận trẻ khiếm thị và hỗ trợ các cháu chưa thể toàn diện như mong muốn. Về phần Hội, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực và mong muốn nhận được sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ của các cấp, ngành và toàn xã hội, đặc biệt là cha mẹ trẻ. Các bậc cha mẹ hãy tin tưởng, giúp trẻ mạnh dạn, tự tin bước ra khỏi bóng tối số phận, sống hòa nhập và phát triển tốt.

▪ Xin cảm ơn bà!