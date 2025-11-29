Gia Lai tiếp nhận 30 tấn hàng cứu trợ của Thủ đô Hà Nội

9 chiếc xe vận tải quân sự chở theo hơn 30 tấn hàng hóa gồm lương thực, thực phẩm như gạo, mì tôm, các loại tư trang, quần áo ấm, chăn màn, thuốc men cùng một số nhu yếu phẩm và vật dụng khác phục vụ đời sống dân sinh. Tất cả hàng cứu trợ đều được đóng gói, phân loại kỹ, bảo đảm đến nơi tập kết tại Gia Lai an toàn và nguyên vẹn.
Đại tá Vũ Đình Hưng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội-Trưởng đoàn công tác vận chuyển cho biết: “Đây không chỉ là vận chuyển hàng cứu trợ, mà còn là trách nhiệm, là tình cảm của nhân dân Thủ đô gửi đến đồng bào vùng lũ, vì vậy mọi thao tác, mọi bước đi trên đường đều phải chính xác, an toàn tuyệt đối. Suốt hành trình, từng cán bộ, chiến sĩ của Đoàn vận chuyển Bộ Tư lệnh đã thể hiện tinh thần kỷ luật, trách nhiệm, đảm bảo giao hàng đến nơi kịp thời, đúng quy định”.
Đại diện đơn vị tiếp nhận hàng cứu trợ, bà Hoàng Thị Thanh Nhã, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội đã dành tình cảm đặc biệt gửi đồng bào Gia Lai trong lúc khó khăn.
“Tình cảm và sự sẻ chia của Nhân dân Thủ đô Hà Nội không chỉ là vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn với người dân Gia Lai trong lúc thiên tai, hoạn nạn. Chúng tôi sẽ trao kịp thời những món quà này đến các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, để bà con nhận đủ, nhận đúng và cảm nhận trọn vẹn tấm lòng của người dân Thủ đô gửi tặng”-bà Hoàng Thị Thanh Nhã bày tỏ.