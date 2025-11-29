Gia Lai tiếp nhận 30 tấn hàng cứu trợ của Thủ đô Hà Nội

(GLO)- Tối 28-11, đoàn xe vận tải quân sự của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chở hơn 30 tấn hàng hóa của Nhân dân Hà Nội đã vượt hơn 1.200 km vào đến điểm tập kết tại Trung tâm thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai để trao tặng đồng bào vùng bão lũ Gia Lai.

9 chiếc xe vận tải quân sự chở theo hơn 30 tấn hàng hóa gồm lương thực, thực phẩm như gạo, mì tôm, các loại tư trang, quần áo ấm, chăn màn, thuốc men cùng một số nhu yếu phẩm và vật dụng khác phục vụ đời sống dân sinh. Tất cả hàng cứu trợ đều được đóng gói, phân loại kỹ, bảo đảm đến nơi tập kết tại Gia Lai an toàn và nguyên vẹn.

9 chuyến xe vận tải quân sự của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chở hơn 30 tấn hàng hóa của Nhân dân Hà Nội gửi hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ Gia Lai. Ảnh: Trương Huân

Đại tá Vũ Đình Hưng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội-Trưởng đoàn công tác vận chuyển cho biết: “Đây không chỉ là vận chuyển hàng cứu trợ, mà còn là trách nhiệm, là tình cảm của nhân dân Thủ đô gửi đến đồng bào vùng lũ, vì vậy mọi thao tác, mọi bước đi trên đường đều phải chính xác, an toàn tuyệt đối. Suốt hành trình, từng cán bộ, chiến sĩ của Đoàn vận chuyển Bộ Tư lệnh đã thể hiện tinh thần kỷ luật, trách nhiệm, đảm bảo giao hàng đến nơi kịp thời, đúng quy định”.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội bốc xếp hàng hóa cứu trợ xuống xe bàn giao cho đại diện MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai để kịp thời chuyển đến người dân bị ảnh hưởng bởi bão, lũ. Ảnh: Trương Huân

Đại diện đơn vị tiếp nhận hàng cứu trợ, bà Hoàng Thị Thanh Nhã, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội đã dành tình cảm đặc biệt gửi đồng bào Gia Lai trong lúc khó khăn.

Bốc xếp hàng hóa cứu trợ xuống xe để chuyển đến người dân Gia Lai bị ảnh hưởng bởi bão, lũ. Ảnh: Trương Huân

“Tình cảm và sự sẻ chia của Nhân dân Thủ đô Hà Nội không chỉ là vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn với người dân Gia Lai trong lúc thiên tai, hoạn nạn. Chúng tôi sẽ trao kịp thời những món quà này đến các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, để bà con nhận đủ, nhận đúng và cảm nhận trọn vẹn tấm lòng của người dân Thủ đô gửi tặng”-bà Hoàng Thị Thanh Nhã bày tỏ.