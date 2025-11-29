Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Gia Lai tiếp nhận 30 tấn hàng cứu trợ của Thủ đô Hà Nội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THU THỦY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tối 28-11, đoàn xe vận tải quân sự của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chở hơn 30 tấn hàng hóa của Nhân dân Hà Nội đã vượt hơn 1.200 km vào đến điểm tập kết tại Trung tâm thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai để trao tặng đồng bào vùng bão lũ Gia Lai.

9 chiếc xe vận tải quân sự chở theo hơn 30 tấn hàng hóa gồm lương thực, thực phẩm như gạo, mì tôm, các loại tư trang, quần áo ấm, chăn màn, thuốc men cùng một số nhu yếu phẩm và vật dụng khác phục vụ đời sống dân sinh. Tất cả hàng cứu trợ đều được đóng gói, phân loại kỹ, bảo đảm đến nơi tập kết tại Gia Lai an toàn và nguyên vẹn.

dsc-9595.jpg
9 chuyến xe vận tải quân sự của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chở hơn 30 tấn hàng hóa của Nhân dân Hà Nội gửi hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ Gia Lai. Ảnh: Trương Huân

Đại tá Vũ Đình Hưng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội-Trưởng đoàn công tác vận chuyển cho biết: “Đây không chỉ là vận chuyển hàng cứu trợ, mà còn là trách nhiệm, là tình cảm của nhân dân Thủ đô gửi đến đồng bào vùng lũ, vì vậy mọi thao tác, mọi bước đi trên đường đều phải chính xác, an toàn tuyệt đối. Suốt hành trình, từng cán bộ, chiến sĩ của Đoàn vận chuyển Bộ Tư lệnh đã thể hiện tinh thần kỷ luật, trách nhiệm, đảm bảo giao hàng đến nơi kịp thời, đúng quy định”.

dsc-9617.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội bốc xếp hàng hóa cứu trợ xuống xe bàn giao cho đại diện MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai để kịp thời chuyển đến người dân bị ảnh hưởng bởi bão, lũ. Ảnh: Trương Huân

Đại diện đơn vị tiếp nhận hàng cứu trợ, bà Hoàng Thị Thanh Nhã, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội đã dành tình cảm đặc biệt gửi đồng bào Gia Lai trong lúc khó khăn.

dsc-9520.jpg
Bốc xếp hàng hóa cứu trợ xuống xe để chuyển đến người dân Gia Lai bị ảnh hưởng bởi bão, lũ. Ảnh: Trương Huân

“Tình cảm và sự sẻ chia của Nhân dân Thủ đô Hà Nội không chỉ là vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn với người dân Gia Lai trong lúc thiên tai, hoạn nạn. Chúng tôi sẽ trao kịp thời những món quà này đến các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, để bà con nhận đủ, nhận đúng và cảm nhận trọn vẹn tấm lòng của người dân Thủ đô gửi tặng”-bà Hoàng Thị Thanh Nhã bày tỏ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Xã Ia Tul gượng dậy sau 2 trận bão lũ liên tiếp

Xã Ia Tul gượng dậy sau 2 trận bão lũ liên tiếp

Đời sống

(GLO)- Người dân xã Ia Tul vừa trở về sau cuộc di dời khẩn cấp để tránh lũ. Trước cảnh ngổn ngang, xơ xác, chính quyền, các lực lượng vũ trang tiếp tục đồng hành cùng bà con khắc phục thiệt hại, nhất là hạ tầng, đảm bảo sớm đưa cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình thường.

Người dân trong tỉnh Gia Lai chung tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người dân Gia Lai chung tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đời sống

(GLO)- Trong ngày 22 và 23-11, cán bộ, đảng viên, công chức, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức quyên góp, ủng hộ tiền mặt và hàng hóa cho bà con bị thiệt hại do bão lũ. Các địa phương cũng khẩn trương triển khai công tác cứu trợ, đảm bảo sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Sau khi vớt được anh Trọng và tiến hành sơ cấp cứu, ông Điệp đưa anh về nhà chăm sóc.

Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Dương Thiện dũng cảm cứu người gặp nạn

Xã hội

(GLO)- Ngày 22-11, đại diện Công an xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa đề nghị chính quyền địa phương có hình thức tuyên dương ông Nguyễn Tấn Điệp-Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Dương Thiện về thành tích đột xuất trong công tác cứu nạn cứu hộ trong đợt mưa lũ vừa qua.

Ngư dân làng biển khu vực phía Đông tỉnh tất tả bám biển sinh nhai ngay sau khi cơn bão số 13 đi qua.

Nhịp sống ngư dân sau bão

Đời sống

(GLO)- Cơn bão số 13 vừa đi qua để lại những dấu vết hằn lên các làng biển khu vực phía Ðông tỉnh. Vậy nhưng ngay khi trời êm biển lặng trở lại, ngư dân đã tất tả bám biển sinh nhai.

76 trẻ mồ côi tại Làng trẻ em SOS Quy Nhơn cần hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, nhu yếu phẩm và áo phao

76 trẻ mồ côi tại Làng trẻ em SOS Quy Nhơn cần hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, nhu yếu phẩm và áo phao

Đời sống

(GLO)- Tối 19-11, ông Nguyễn Đình Ngọc-Phó Giám đốc Dự án Làng trẻ em SOS Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết: 76 trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi có hoàn cảnh khó khăn (trong đó có 10 trẻ sơ sinh) đang bị cô lập do nước lũ, cần được tiếp cận, hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, nhu yếu phẩm và áo phao.

Lực lượng cứu hộ và các nhóm thiện nguyện, hộ dân ở Gia Lai cùng nỗ lực hỗ trợ suất cơm, chỗ ở tạm cho người dân vùng lũ.

Gia Lai: Chung sức giúp nhau vượt qua cơn lũ dữ

Xã hội

(GLO)- Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng nhanh, nhiều hộ dân bị cô lập, có nơi ngập đến mái nhà, người dân phải gõ nồi xoong, quần áo để cầu cứu. Trước tình hình đó, lực lượng cứu hộ và các nhóm thiện nguyện cùng nhiều quán ăn, hộ dân đã nỗ lực cứu người, chia nhau suất cơm, chỗ ở tạm...

null