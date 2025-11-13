Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bão số 13 quật ngã hàng chục ngàn cây cao su ở Kbang

NHÂM DUNG
MINH TRUNG
(GLO)- Cơn bão số 13 để lại hậu quả nặng nề chưa từng có tại tỉnh Gia Lai. Riêng tại xã Kbang, tổng thiệt hại ước khoảng 174 tỷ đồng, trong đó hàng chục ngàn cây cao su bị quật ngã, gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh kế của rất nhiều người dân địa phương.

Ông Hoàng Văn Lan-Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh-Kbang bước chậm rãi giữa rừng cao su, mắt dõi theo những thân cây đổ gãy la liệt, lá tơi tả, phủ đầy mặt đất mà xót xa. 12 năm tâm huyết khi dồn tiền của, công sức để đầu tư, giờ đây vườn cây tan tác chỉ sau một đêm bão dữ.

Hàng loạt cây cao su đang khai thác bị ngã rạp.

Ông Lan bùi ngùi nói: “Tôi vào đây đến nay đã gần nửa thế kỷ, nhưng chưa bao giờ chứng kiến cơn bão nào khủng khiếp như bão số 13. Sức gió mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Diện tích cao su đang trong năm thứ năm khai thác thì bão ập đến, đảo lộn hết cả”.

Ông Hoàng Văn Lan kiểm tra thiệt hại tại vườn cao su sau bão số 13. Ảnh: Minh Trung

Trên địa bàn xã Kbang, Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh-Kbang là đơn vị chịu thiệt hại nặng nề nhất do bão số 13 gây ra. Trên tổng diện tích 424 ha cao su của Công ty, có khoảng 30-35% bị ảnh hưởng, trong đó hơn 50 ha bị gãy đổ hoàn toàn. Ước tính thiệt hại vật chất ban đầu khoảng 55 tỷ đồng.

Đặc biệt, cơn bão đã tàn phá diện tích cao su được Công ty trồng từ năm 2013, đang trong giai đoạn khai thác với năng suất ổn định theo tiêu chuẩn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Hàng loạt cây cao su bị gãy đổ ngang thân, ngổn ngang sau bão. Ảnh: Minh Trung

Ông Phạm Anh Tuấn-Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh-Kbang chia sẻ: “Sau cơn bão, toàn bộ vườn cây gần như nghiêng ngả, đổ gãy hàng loạt. Khu vực này bị cô lập khi điện mất, sóng điện thoại gián đoạn.

Chúng tôi phải huy động toàn bộ lực lượng công nhân để thu dọn cây gãy đổ, tận dụng phần gỗ còn dùng được để tạo nguồn thu tái đầu tư. Song song đó, tiến hành kiểm kê toàn bộ diện tích còn lại để chuẩn bị tổ chức sản xuất trở lại".

Khung cảnh vườn cao su ngổn ngang, nhiều cây bị gãy đổ sau bão số 13. Ảnh: Minh Trung

Thiệt hại không chỉ dừng lại ở vườn cây mà còn tác động trực tiếp đến đời sống người lao động. Công ty hiện có 135 công nhân trực tiếp cạo mủ, trong đó 98% là người dân tộc thiểu số ở địa phương. Thiệt hại về sản lượng đồng nghĩa với việc thu nhập của những lao động gắn bó lâu năm với vườn cây bị ảnh hưởng nặng nề.

Nhiều cây cao su bị gãy đôi trước sức mạnh của gió trong cơn bão số 13.

Ông Lan cho biết thêm: “Ứng phó với mức độ tàn phá chưa từng có, Công ty đã và đang nỗ lực khắc phục. Đối với các khu vực cây còn trụ được, Công ty đang khẩn trương chăm sóc lại để tiếp tục khai thác trong thời gian tới. Đặc biệt, để đảm bảo hiệu quả lâu dài, Công ty mong muốn địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện sớm nhất để chuyển đổi những lô cao su bị gãy đổ trên 50-60% sang cây trồng khác phù hợp hơn”.

Công nhân Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh-Kbang khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão số 13. Ảnh: Minh Trung

Ngoài cây cao su, toàn xã Kbang cũng chịu ảnh hưởng, thiệt hại nặng trên nhiều lĩnh vực do bão số 13. Phó Chủ tịch UBND xã Kbang Nguyễn Thị Thu Nhi cho biết: Tổng giá trị thiệt hại toàn xã ước khoảng 174 tỷ đồng. Về cơ sở hạ tầng, có 1 căn nhà bị sập hoàn toàn, 4 căn tốc mái nặng và hơn 130 căn tốc mái một phần. 6 điểm trường học bị ảnh hưởng.

Ước tính diện tích cao su bị gãy đổ của Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh-Kbang gây thiệt hại khoảng 55 tỷ đồng.

Thiệt hại nặng nhất trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp với gần 5.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng, bao gồm lúa, hoa màu sắp thu hoạch và các loại cây lâu năm khác.

“Sau bão, chính quyền xã đã thành lập 7 tổ công tác để rà soát, thống kê thiệt hại và báo cáo tỉnh. Đồng thời, xã định hướng người dân và doanh nghiệp chuyển đổi những diện tích cây trồng thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão sang loại cây trồng phù hợp hơn, nhằm giảm thiểu rủi ro lâu dài”-bà Nhi cho biết thêm.

Bão số 13 quật ngã nhiều diện tích cây cao su ở Kbang. Clip: Minh Trung
