Tổ chức “Chợ 0 đồng - Tết nhân ái” cho người dân xã Vĩnh Sơn

DƯƠNG LINH
(GLO)- Ngày 18-1, Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang (thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai) phối hợp với nhóm Vòng tay yêu thương Hoài Ân và Đoàn phường Hoài Nhơn Nam tổ chức chương trình “Chợ 0 đồng - Tết nhân ái” năm 2026 tại thôn 3 (xã Vĩnh Sơn).

Tại chương trình, Ban Tổ chức triển khai hơn 20 gian hàng 0 đồng với các mặt hàng thiết yếu như gạo, mì tôm, quần áo mới và nhiều nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Thông qua hoạt động này, 41 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được hỗ trợ, mỗi hộ nhận phần quà trị giá 600 nghìn đồng.

Đây là một trong số các hoạt động của Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến nhằm góp phần chia sẻ khó khăn, mang đến không khí Tết ấm áp, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

