Đoàn kết xây dựng Ia Hrú phát triển vững chắc, giàu bản sắc văn hóa

(GLO)- Phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt khó, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ia Hrú thực hiện hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đây là nền tảng vững chắc để Ia Hrú bước vào giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu trở thành địa phương giàu bản sắc văn hóa, phát triển bền vững và toàn diện.

Xã Ia Hrú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Ia Hrú (cũ), Ia Dreng, Ia Rong và Hbông. Đây là quyết sách mang tính chiến lược, mở ra không gian phát triển mới, tạo điều kiện tái cấu trúc KT-XH, khai thác hiệu quả tiềm năng vùng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Vượt khó, giữ vững đà phát triển

Giai đoạn 2020 - 2025 diễn ra trong bối cảnh nhiều biến động, đặc biệt là tác động sâu rộng của đại dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu. Song, với tinh thần đoàn kết, Ia Hrú đã giữ vững ổn định chính trị, phục hồi và phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân.

Nông thôn xã Ia Hrú ngày càng khởi sắc. Ảnh: Quang Tấn

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng không ngừng nâng cao. Trong nhiệm kỳ, xã kết nạp 129 đảng viên mới, bình quân 26 đảng viên/năm. Các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tỉnh, huyện được quán triệt sâu rộng; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được duy trì thường xuyên.

Đảng bộ xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm; khoa học công nghệ là động lực then chốt; bảo vệ môi trường là yêu cầu xuyên suốt. Nhờ đó, cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị và hiệu quả, hình thành mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thích ứng biến đổi khí hậu.

Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm qua ước đạt 8,35%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 52,4%; thương mại - dịch vụ 29,84% và công nghiệp - xây dựng 17,76%. Tổng thu ngân sách bình quân giai đoạn 2020 - 2025 ước đạt 48,303 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2025 ước đạt 50,88 triệu đồng.

Trồng dâu nuôi tằm là một trong những nghề mang lại thu nhập cao cho người dân trên địa bàn xã. Ảnh: Quang Tấn

Hạ tầng KT-XH được đầu tư đồng bộ như giao thông, thủy lợi, điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt; tổng vốn đầu tư toàn xã hội nhiệm kỳ đạt 2.598,65 tỷ đồng, tăng bình quân 10,42%/năm.

Bước đầu Ia Hrú hình thành các vùng chuyên canh cây trồng chủ lực, như cà phê, sầu riêng, cao su, mía… gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Hiện xã có 3 sản phẩm đạt OCOP 3 sao, dự kiến cuối năm 2025 phấn đấu có thêm 3 sản phẩm được đánh giá, phân hạng.

Nhiều mô hình chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ áp dụng công nghệ cao, gắn với xử lý chất thải, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh. Khoa học công nghệ từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất nông nghiệp.

Các Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai đồng bộ, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, Ia Hrú đạt 14/19 tiêu chí; 4 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến cuối 2025 thêm 2 thôn, làng đạt chuẩn.

Trong nhiệm kỳ, xã có 17 DN thành lập mới (nâng tổng số DN trên địa bàn xã lên con số 38, vốn điều lệ 419,66 tỷ đồng), tạo việc làm thường xuyên cho 115 lao động. Công tác quản lý đất đai, khoáng sản được thực hiện chặt chẽ.

Công tác an sinh xã hội được đảm bảo; các chính sách đối với gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành đúng tiến độ. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố.

Phát huy tiềm năng, lợi thế

Những kết quả đạt được là nền tảng quan trọng để Đảng bộ xã xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đột phá trong nhiệm kỳ tới, đưa xã Ia Hrú giàu bản sắc và phát triển, bền vững, toàn diện trong giai đoạn mới.

Đảng bộ xã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và 4 giải pháp đột phá phát triển. Trong đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

KT-XH xã Ia Hrú có nhiều chuyển biến tích cực trong nhiệm kỳ qua. Ảnh: Quang Tấn

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo các Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy; đổi mới mô hình quản trị từ quản lý sang chính quyền kiến tạo và phục vụ người dân, DN. Xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, gọn, mạnh, có nền công vụ hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm môi trường pháp lý thông thoáng, minh bạch, an toàn cho hoạt động đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương.

Phát triển nông nghiệp hàng hóa ứng dụng khoa học công nghệ, tập trung phát triển các cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, mía... theo hướng chuyên canh tập trung, tăng năng suất và chất lượng; liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ; ứng dụng công nghệ cao, có truy xuất nguồn gốc, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường; hình thành vùng nguyên liệu ổn định, phục vụ công nghiệp chế biến và xuất khẩu. Định hướng hình thành và phát triển các khu chế biến nông - lâm sản (cà phê, mủ cao su, gỗ…); cơ khí phục vụ nông nghiệp (máy sấy, máy xay xát, công cụ cải tiến), năng lượng tái tạo (điện mặt trời, sinh khối…). Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, trong đó tập trung số hóa quản lý đất đai, dân cư, sản phẩm chủ lực, tạo nền tảng hình thành chính quyền số, kinh tế số nông thôn.

Đồng thời, tạo đột phá về bảo tồn các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn xã, gìn giữ, khôi phục và phát triển ngôn ngữ, trang phục, lễ hội truyền thống, nghệ thuật dân gian của các dân tộc thiểu số trên địa bàn như Jrai, Bana… gắn với phát triển các sản phẩm OCOP, tạo sinh kế bền vững từ chính di sản bản địa, sản phẩm địa phương. Đột phá về giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung hỗ trợ sản xuất, phát triển sinh kế, đào tạo nghề, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo dân tộc thiểu số; ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu (hệ thống đường giao thông, hệ thống cung cấp điện, trường học, hệ thống cung cấp nước sạch, hệ thống thông tin viễn thông…) cho thôn, làng khó khăn. Tăng cường củng cố toàn diện thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn, an ninh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ia Hrú tiếp tục phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng của địa phương và truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, lao động cần cù và sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.