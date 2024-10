(GLO)- Sáng 3-10, tại Trạm biến áp 500kV Pleiku, Truyền tải điện Gia Lai phối hợp Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh, Ban chỉ huy Quân sự huyện Chư Păh tổ chức diễn tập phòng-chống khủng bố.

Các lực lượng tham gia diễn tập phòng chống khủng bố tại Trạm biến áp 500kV Pleiku (thị trấn Phú Hoà, huyện Chư Păh). Ảnh: Lê Nam

Tham gia buổi diễn tập có 84 cán bộ chiến sĩ, công nhân viên của các đơn vị: Phòng Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai), Công an huyện và Ban Chỉ huy quân sự huyện; Công an thị trấn Phú Hoà (huyện Chư Păh), Công ty Dịch vụ bảo vệ An Phú, cán bộ công nhân viên của Truyền tải điện Gia Lai.

Các lực lượng tham gia diễn tập phòng chống khủng bố tại Trạm biến áp 500kV Pleiku phong toả hiện trường. Ảnh: Lê Nam

Tình huống giả định Truyền tải điện Gia Lai đưa ra là nhân viên trực bảo vệ đi tuần tra phát hiện vật thể nghi là bom, mìn do đối tượng nghi khủng bố đặt trong khu vực Trạm biến áp 500kV. Sau đó, báo cáo lên tổ trưởng tổ bảo vệ và lãnh đạo Truyền tải điện Gia Lai. Sau khi nhận tin báo, lãnh đạo đơn vị báo cáo các cấp về tình hình, hiện trạng. Đồng thời, huy động nhân lực tại chỗ, chuẩn bị đầy đủ thiết bị, vật tư, phương tiện, nhân lực để ứng phó và tổ chức sơ tán tài liệu, tài sản quan trọng. Sau khi các lực lượng Công an, quân đội đến đã phong toả hiện trường và tiến hành các bước xử lý đối với vật thể nghi là bom, mìn.

Lực lượng chức năng xử lý vật thể nghi bom mìn của bọn khủng bố. Ảnh: Lê Nam

Qua buổi diễn tập nhằm nâng cao năng huy động lực lượng, khả năng phối hợp, chỉ huy thống nhất giữa các đơn vị, khả năng xử lý khi có tình huống; kịp thời ngăn chặn các âm mưu tấn công khủng bố, các hành vi gây mất an ninh, an toàn hệ thống công trình lưới điện Truyền tải điện Quốc gia, đảm bảo cung cấp điện liên tục và ổn định để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo an ninh trật tự.

Ngày 4-10, Truyền tải điện Gia Lai tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức diễn tập phòng-chống khủng bố tại Trạm biến áp 500kV Pleiku 2 (xã Ia Kênh, TP. Pleiku).