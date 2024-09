Khởi tố 2 thành viên tổ chức khủng bố 'Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời'

Ngày 20/9, tin từ Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Thị Hường (SN 1968, ngụ quận Gò Vấp) và Trần Văn Linh (SN 1957, ngụ quận Gò Vấp) về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 109, Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định và lệnh này đã được VKSND TP.HCM phê chuẩn.

Theo đó, ngày 29/8, Công an TP.HCM phối hợp với Cục An ninh Nội - Bộ Công an bắt quả tang Nguyễn Thị Hường khi đang chuẩn bị truyền đơn nhằm kích động tuần hành, gây rối trật tự an ninh dịp Lễ Quốc khánh 2/9, nhằm mục đích lật đổ Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo sự chỉ đạo của tổ chức khủng bố “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” (do Đào Minh Quân - ở Mỹ cầm đầu).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Hường, lực lượng công an thu giữ 1.000 tờ truyền đơn cùng nhiều phương tiện liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật như máy tính, máy in màu, điện thoại.

Mở rộng điều tra, Công an TP.HCM đã triệu tập và làm việc với Trần Văn Linh - đồng phạm với Nguyễn Thị Hường. Linh chịu trách nhiệm khảo sát các địa điểm đông người tại TP.HCM để chuẩn bị dán và rải truyền đơn theo chỉ đạo từ tổ chức khủng bố.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm minh hành vi của các đối tượng, đồng thời mở rộng điều tra để làm rõ và xử lý những người liên quan khác theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cảnh giác, không nghe theo lời dụ dỗ, lôi kéo của các đối tượng thuộc tổ chức khủng bố "Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời", đồng thời báo ngay cho cơ quan công an nếu phát hiện thông tin liên quan đến tổ chức này.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc này, ngày 15/9, lãnh đạo Bộ Công an đã gửi thư khen, đồng thời trao thưởng cho Phòng An ninh Nội địa, Phòng An ninh điều tra và Công an quận Gò Vấp - những đơn vị trực tiếp lập thành tích. Lãnh đạo Thành ủy và UBND TP.HCM cũng đã tặng thưởng đột xuất cho lực lượng An ninh Công an Thành phố.

Bộ Công an đã xác định “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” là tổ chức khủng bố, do đó Công an TP.HCM đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không tin, không nghe theo lời dụ dỗ, hứa hẹn, lôi kéo của số đối tượng trong tổ chức khủng bố “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”; khi phát hiện thông tin cá nhân, tổ chức có liên quan đến tổ chức này, đề nghị báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để ngăn chặn, xử lý.

Theo Hoàng Thọ (vtcnews.vn)