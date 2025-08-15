Xã Vạn Đức phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2028

(GLO)- Ngày 15-8, Đảng bộ xã Vạn Đức (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 160 đại biểu chính thức đại diện cho 717 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Hồng Thương

Xã Vạn Đức được sáp nhập từ các xã: Ân Thạnh, Ân Tín và Ân Sơn. Nhiệm kỳ 2020-2025, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cố hệ thống chính trị được tăng cường. Trong 5 năm, toàn xã kết nạp 120 đảng viên mới; hằng năm, trên 97% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, hơn 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

Kinh tế địa phương phát triển khá, tốc độ tăng trưởng năm 2025 ước đạt 7,7%; giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt hơn 42 tỷ đồng, tăng 1,46 lần so với năm 2020; tổng vốn đầu tư giai đoạn 2020-2025 đạt trên 418,3 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 64 triệu đồng/năm. Tổng thu ngân sách 5 năm đạt hơn 26,1 tỷ đồng, tăng bình quân 8,2%/năm.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã đặt mục tiêu: hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 80%; kết nạp đảng viên đạt từ 3% trở lên; 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tốc độ tăng giá trị sản phẩm bình quân 8,9%/năm; thu ngân sách tăng 12-15%/năm; tổng sản lượng lương thực năm 2030 đạt 12.124 tấn; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 3.670 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/năm; xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2028.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Hồng Thương

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tá Nguyễn Thế Vinh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vạn Đức. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ và hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Với phương châm “gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân”, mỗi cán bộ, đảng viên cần sâu sát cơ sở, lắng nghe, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh nội lực để thúc đẩy phát triển.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị xã Vạn Đức tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai; huy động nguồn lực, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế. Đặc biệt, cần đẩy mạnh tái cấu trúc nông nghiệp nhằm tăng năng suất, tạo sinh kế bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng chuỗi liên kết, ứng dụng công nghệ số trong tiêu thụ để đảm bảo đầu ra ổn định, tăng thu nhập cho người dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vạn Đức nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Hồng Thương

Ngoài ra, tăng cường đảm bảo an ninh, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số để giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến người dân; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là các chương trình, dự án về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội nhằm góp phần thu hẹp khoảng cách về phát triển kinh tế, nâng cao mức sống người dân.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vạn Đức nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Xuân Phong giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.