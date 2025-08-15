Ia Phí ưu tiên phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

(GLO)- Ngày 15-8, Đảng bộ xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và 117 đại biểu đại diện cho 639 đảng viên của 46 tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ xã.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: B.Đ

Xã Ia Phí được thành lập trên cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính từ 3 xã: Ia Phí (cũ), Ia Ka và Ia Nhin. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ 3 xã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên được nâng lên. Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển đạt khá. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng ổn định qua các năm.

Cùng với đó, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy. Sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh còn 4,39%. Quốc phòng-an ninh được giữ vững.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, xã phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân hằng năm đạt từ 9,2% trở lên; phấn đấu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến năm 2030 còn dưới 0,96%; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 80%; tỷ lệ che phủ rừng là 24,47%; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đề nghị xã Ia Phí cần chủ động phối hợp với các sở, ngành của tỉnh xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của xã; tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với các cây trồng thế mạnh như cà phê, hồ tiêu, chanh dây…

Đồng thời, đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ; phát triển các mô hình kinh tế tập thể và khai thác tiềm năng du lịch sinh thái-văn hóa, xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương.

Thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; chú trọng phát triển toàn diện trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Tăng cường lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững ổn định an ninh chính trị và kiểm soát được trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngoài ra, tiếp tục rà soát, hoàn thiện việc sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Tập trung nguồn lực xây dựng xã Ia Phí ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Phí nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 25 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 9 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã có 5 đồng chí. Đồng chí Phạm Minh Phụng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.