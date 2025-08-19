Danh mục
Ia Sao phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 7,2%/năm

VŨ CHI VŨ CHI
(GLO)- Ngày 18-8, Đảng bộ xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 125 đại biểu đại diện cho hơn 300 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Dự Đại hội có đồng chí Đỗ Thị Diệu Hạnh-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo xã Ia Sao cũ cùng lãnh đạo một số xã, phường lân cận.

Xã Ia Sao được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Ia Sao và Ia Rtô với diện tích 114,6 km2, dân số 8.397 người. Tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 2 xã đã đoàn kết thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Kinh tế xã tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Trong đó, nông - lâm nghiệp chiếm 67,12%; công nghiệp - xây dựng 12,78%; thương mại - dịch vụ 20,1%. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2020 - 2025 là 125,834 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng/năm.

gen-h-z6918334023895-edc6171db36cad88b07baebc756dafd9.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Vũ Chi

Cùng với đó, kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư nâng cấp, đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, xã đã đầu tư xây dựng 66 công trình với tổng kinh phí 21,04 tỷ đồng. Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Hạ tầng điện lưới được phát triển rộng khắp với 100% hộ gia đình được dùng điện lưới; 100% hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh. Số doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn tăng 2,33 lần so với năm 2020.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng được chú trọng phát triển. Công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được quan tâm. Toàn xã có 4/5 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 98%; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và THCS duy trì ở mức 98% trở lên. Các chính sách an sinh xã hội thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Hiện toàn xã chỉ còn 5 hộ nghèo, chiếm 0,25%.

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương tiếp tục được tăng cường và giữ vững. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

1755487816598.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Sao nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Vũ Chi

Với kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Ia Sao đặt ra chỉ tiêu: tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 7,2%/năm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công so với kế hoạch HĐND tỉnh giao đạt 80%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 0,07%; tỷ lệ dân cư sử dụng nước hợp vệ sinh 100%; xây dựng 100% cơ quan, 80% thôn, buôn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự; 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

gen-h-z6918150681380-41166f38b5cf9e4e434ee870e38dcc52.jpg
Đồng chí Hà Thị Thu Huyền được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Sao. Ảnh: Vũ Chi

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Sao nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 24 đồng chí. Đồng chí Hà Thị Thu Huyền được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

