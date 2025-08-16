Phát huy tiềm năng, lợi thế, đưa Ia Sao phát triển toàn diện

(GLO)- Với tâm thế chủ động và khát vọng đổi mới, Ðảng bộ xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đang nỗ lực phát huy tinh thần đoàn kết, khơi dậy nội lực, tranh thủ ngoại lực, phát huy tiềm năng, lợi thế, đưa địa phương phát triển toàn diện, bền vững trong thời kỳ mới.

Ngày 18-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Sao lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức, đánh dấu mốc quan trọng, cổ vũ và định hướng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong xã bước vào giai đoạn phát triển mới.

Đại hội xác định quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Đảng bộ, chính quyền số, xã hội số; kiến tạo nền hành chính công hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, vì sự phát triển và hạnh phúc của nhân dân.

Sức bật từ nội lực

Xã Ia Sao được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Ia Sao (cũ) và Ia Rtô, có diện tích 114,6 km², dân số 8.397 người. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù đối mặt nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã đoàn kết vượt qua thách thức, đạt và vượt hầu hết chỉ tiêu đề ra.

Chủ tịch UBND xã Ksor H’Khuyên cho hay: Điểm nhấn trong thực hiện các chỉ tiêu KT-XH nhiệm kỳ qua là kinh tế của xã tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Trong đó, nông - lâm nghiệp chiếm 67,12%; công nghiệp - xây dựng 12,78%; thương mại - dịch vụ 20,1%.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được duy trì, hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp được chú trọng đầu tư nâng cấp, diện mạo nông thôn khởi sắc. Thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng/năm; tổng thu ngân sách giai đoạn 2020 - 2025 đạt hơn 125,8 tỷ đồng.

Anh Ksor Krão (đứng giữa, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn H’Liếp) tuyên truyền vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Vũ Chi

Công nghiệp - xây dựng phát triển khá, giá trị sản xuất tăng trưởng bình quân hằng năm 2,87%. Quy mô, chất lượng sản phẩm ngành công nghiệp chế biến (phân bón, thuốc lá, gạch nung) được nâng cao, thị trường tiêu thụ mở rộng. Công tác quy hoạch, thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp Ia Sao được chú trọng, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

Kết cấu hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được đầu tư nâng cấp, đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển dân sinh, KT-XH, góp phần làm thay đổi bộ mặt các vùng nông thôn. Trong nhiệm kỳ, xã đã đầu tư 21,04 tỷ đồng xây dựng 66 công trình. Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Hệ thống cung cấp điện được phát triển rộng khắp với 100% hộ được dùng điện lưới; 100% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh. Qua đó, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần làm thay đổi bộ mặt các vùng nông thôn.

Người dân Ia Sao thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chuyển từ nuôi bò thả rông sang nuôi nhốt chuồng cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Vũ Chi

Thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá; số doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh tăng 2,33 lần so với năm 2020; doanh thu bán lẻ và dịch vụ năm 2025 ước đạt 92,2 tỷ đồng. Công tác kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại được tăng cường.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến. Các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, phát huy. Toàn xã có 4/5 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 98%; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và THCS đạt trên 98%.

\Chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt, đến nay toàn xã chỉ còn 5 hộ nghèo (0,25%).

Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác tuyển quân, huấn luyện, diễn tập, giáo dục quốc phòng - an ninh triển khai nghiêm túc. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận lòng dân được củng cố, tạo nền tảng ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, thôn đã đổi thay toàn diện. Đường đất nhỏ hẹp trước đây được thay bằng đường bê tông sạch đẹp, thuận lợi giao thương. Hiện, 100% hộ dân dùng nước sạch, điện an toàn. Trong 179 hộ của thôn, 90% là đồng bào dân tộc thiểu số nhưng chỉ còn 1 hộ nghèo, 4 hộ cận nghèo. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh đạt 72%; 85,9% hộ di dời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn. Cuối năm 2024 vừa rồi, thôn H’Liếp đã về đích nông thôn mới. Đây là tiền đề và là động lực để hệ thống chính trị và nhân dân trong thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí trong giai đoạn tiếp theo với mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống người dân. Ông KSOR KRÃO - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn H’Liếp

Niềm tin và khát vọng vươn lên

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hà Thị Thu Huyền, giai đoạn 2025 - 2030 mở ra thời cơ lớn khi cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với cải cách mạnh mẽ bộ máy, bứt phá khoa học công nghệ, chuyển đổi số, mở rộng không gian phát triển…

Tuy nhiên, khó khăn và thách thức cũng không nhỏ, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân Ia Sao phải quyết tâm cao, hành động mạnh mẽ, phát huy thành quả đạt được, nắm bắt thời cơ để thúc đẩy kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thôn H’Liếp (xã Ia Sao) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024. Ảnh: Vũ Chi

Trên cơ sở chỉ tiêu của 5 lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Ia Sao xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị xã trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tập trung phát triển kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất mới; lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế. Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng.

Tiếp tục đổi mới đồng bộ, căn bản toàn diện giáo dục, phát triển mạnh mẽ, toàn diện về văn hóa, con người; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước; tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên. Tăng cường sức mạnh quốc phòng an ninh; kiên quyết, kiên trì bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Đảng bộ xã cũng xác định 3 khâu đột phá, tạo động lực cho sự phát triển của Ia Sao trong kỷ nguyên mới. Trong đó, đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của xã có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng tốt yêu cầu trong kỷ nguyên phát triển mới; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Hoàn thiện, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng nước sạch, thủy lợi, giao thông, hạ tầng phát triển thương mại, dịch vụ; chuyển đổi số, phát triển xanh, chuyển đổi năng lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng và bảo tồn văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Với nền tảng thành quả của nhiệm kỳ qua, cùng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, xã Ia Sao tin tưởng sẽ tiếp tục bứt phá, trở thành địa phương phát triển toàn diện, bền vững trong những năm tới.