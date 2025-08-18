Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

CHÀO MỪNG ÐẠI HỘI ÐẢNG BỘ XÃ PHÙ MỸ LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Nâng Phù Mỹ lên tầm là xã trọng điểm của tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHẠM TIẾN SỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ðại hội đại biểu Ðảng bộ xã Phù Mỹ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra ngày 18-8 là sự kiện chính trị quan trọng, là dịp để Ðảng bộ xã nhìn lại chặng đường đã qua, cùng thống nhất từ ý chí đến hành động nhằm xây dựng Phù Mỹ phát triển xứng tầm xã trọng điểm của tỉnh Gia Lai.

Xã Phù Mỹ được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Phù Mỹ, xã Mỹ Quang, xã Mỹ Chánh Tây, có diện tích tự nhiên 54,47 km2, dân số 28.390 người.

Dấu ấn đậm nét của xã Phù Mỹ giai đoạn 2020 - 2025 là cả hệ thống chính trị đồng lòng xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới (NTM), nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Trong đó, thị trấn Phù Mỹ đã đạt chuẩn đô thị văn minh, xã Mỹ Quang đạt chuẩn NTM nâng cao và xã Mỹ Chánh Tây đạt chuẩn NTM.

64.jpg
Một góc của xã Phù Mỹ. Ảnh: Nguyễn Dũng

Hiện các tuyến đường từ trung tâm xã về thôn, làng được thảm nhựa hoặc bê tông, tạo thuận lợi, an toàn cho người dân đi lại và lưu thông hàng hóa. Dọc các tuyến đường là những khu dân cư mới và các chợ nông thôn khang trang, hiện đại được hình thành.

Giá trị sản xuất bình quân hằng năm của xã Phù Mỹ trên lĩnh vực nông - lâm - thủy sản giai đoạn 2020 - 2025 tăng 2,5%; công nghiệp - xây dựng tăng 10,6%; thương mại, dịch vụ tăng 11,4%. Thu nhập bình quân đạt 73,5 triệu đồng/người/năm.

Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh luôn được đảm bảo, tạo động lực để Phù Mỹ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Với quyết tâm xây dựng Phù Mỹ xứng tầm là xã trọng điểm của tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã đề ra mục tiêu bình quân hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm địa phương trong giai đoạn đạt 16,6% (giá so sánh năm 2010); trong đó, nông - lâm - thủy sản tăng bình quân 3,2%/năm; công nghiệp - xây dựng tăng 25,5%/năm; dịch vụ tăng 10,6%/năm.

Thu hút 20 dự án mới; kim ngạch xuất khẩu đạt 50 triệu USD; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 14.998 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 114,4 tỷ đồng…

Ông Phùng Duy Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Mỹ - cho biết: Để đảm bảo mục tiêu trên, Phù Mỹ phấn đấu xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đồng thời, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt mang tính quyết định cho sự thành công của xã Phù Mỹ.

Về phát triển kinh tế, xã Phù Mỹ sẽ phát huy hiệu quả tiềm năng các cụm công nghiệp Diêm Tiêu, Tân Tường An, Trung Hiệp, Trung Thành. Xã cũng tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật kết nối nhằm hình thành không gian phát triển công nghiệp gắn với dịch vụ đồng bộ; đồng thời, mở rộng ngành nghề sản xuất, tạo việc làm, tăng thu ngân sách.

Phù Mỹ định hướng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng NTM, trọng tâm là chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao.

Xã tích cực hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị; xây dựng vùng sản xuất tập trung và thương hiệu nông sản, kết nối tiêu thụ qua kênh thương mại điện tử, sàn giao dịch nông sản.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM theo hướng thực chất, đồng bộ, bền vững, phấn đấu đưa xã Phù Mỹ đạt chuẩn NTM nâng cao trước năm 2030.

Ngoài ra, xã Phù Mỹ còn đẩy mạnh phát triển dịch vụ, thương mại và đô thị hóa, trong đó chú trọng phát triển Khu đô thị Trà Quang Nam và các trung tâm dịch vụ, chợ dân sinh, điểm vui chơi; gắn phát triển thương mại với du lịch sinh thái.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khoa học, thương mại - dịch vụ và du lịch là động lực thúc đẩy phát triển của phường Quy Nhơn Nam

Khoa học, thương mại - dịch vụ và du lịch là động lực thúc đẩy phát triển của phường Quy Nhơn Nam

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)-Sáng 16-8, Đảng bộ phường Quy Nhơn Nam tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham dự của 239 đại biểu chính thức, đại diện cho 4.932 đảng viên của 71 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Nâng tầm giá trị nông nghiệp từ tái cơ cấu

Nâng tầm giá trị nông nghiệp từ tái cơ cấu

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ðảng bộ xã Vạn Ðức tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Nhiệm kỳ qua, xã đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong tái cơ cấu nông nghiệp, qua đó nâng giá trị sản xuất và thu nhập cho nông dân, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả.

Phát huy tiềm năng, lợi thế, đưa Ia Sao phát triển toàn diện

Phát huy tiềm năng, lợi thế, đưa Ia Sao phát triển toàn diện

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Với tâm thế chủ động và khát vọng đổi mới, Ðảng bộ xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đang nỗ lực phát huy tinh thần đoàn kết, khơi dậy nội lực, tranh thủ ngoại lực, phát huy tiềm năng, lợi thế, đưa địa phương phát triển toàn diện, bền vững trong thời kỳ mới.

Ia Khươl tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn mới

Ia Khươl tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn mới

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 16-8, Đảng bộ xã Ia Khươl tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Từ xã đặc biệt khó khăn, cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo cao, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, Ia Khươl hôm nay đã dần chuyển sang diện mạo mới.

Đảng bộ phường Hội Phú tiếp tục nêu cao quyết tâm và hành động quyết liệt để đạt các mục tiêu đề ra

Đảng bộ phường Hội Phú quyết tâm cao, hành động quyết liệt để hoàn thành mục tiêu

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Minh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hội Phú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phù Mỹ Đông phấn đấu thành xã kinh tế trọng điểm

Phù Mỹ Đông phấn đấu thành xã kinh tế trọng điểm

Chính trị

(GLO)- Ngày 15-8, Ðảng bộ xã Phù Mỹ Đông đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội đặt mục tiêu đưa Phù Mỹ Đông trở thành xã kinh tế trọng điểm.

An Nhơn Đông nỗ lực phát triển năng động

An Nhơn Đông đặt mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện, bền vững

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 14-8, Đảng bộ phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Sự kiện chính trị quan trọng này sẽ định hình hướng đi chiến lược cho sự phát triển nhanh, toàn diện, bền vững của phường An Nhơn Đông trong giai đoạn mới.

null