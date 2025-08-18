Nâng Phù Mỹ lên tầm là xã trọng điểm của tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ðại hội đại biểu Ðảng bộ xã Phù Mỹ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra ngày 18-8 là sự kiện chính trị quan trọng, là dịp để Ðảng bộ xã nhìn lại chặng đường đã qua, cùng thống nhất từ ý chí đến hành động nhằm xây dựng Phù Mỹ phát triển xứng tầm xã trọng điểm của tỉnh Gia Lai.

Xã Phù Mỹ được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Phù Mỹ, xã Mỹ Quang, xã Mỹ Chánh Tây, có diện tích tự nhiên 54,47 km2, dân số 28.390 người.

Dấu ấn đậm nét của xã Phù Mỹ giai đoạn 2020 - 2025 là cả hệ thống chính trị đồng lòng xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới (NTM), nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Trong đó, thị trấn Phù Mỹ đã đạt chuẩn đô thị văn minh, xã Mỹ Quang đạt chuẩn NTM nâng cao và xã Mỹ Chánh Tây đạt chuẩn NTM.

Một góc của xã Phù Mỹ. Ảnh: Nguyễn Dũng

Hiện các tuyến đường từ trung tâm xã về thôn, làng được thảm nhựa hoặc bê tông, tạo thuận lợi, an toàn cho người dân đi lại và lưu thông hàng hóa. Dọc các tuyến đường là những khu dân cư mới và các chợ nông thôn khang trang, hiện đại được hình thành.

Giá trị sản xuất bình quân hằng năm của xã Phù Mỹ trên lĩnh vực nông - lâm - thủy sản giai đoạn 2020 - 2025 tăng 2,5%; công nghiệp - xây dựng tăng 10,6%; thương mại, dịch vụ tăng 11,4%. Thu nhập bình quân đạt 73,5 triệu đồng/người/năm.

Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh luôn được đảm bảo, tạo động lực để Phù Mỹ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Với quyết tâm xây dựng Phù Mỹ xứng tầm là xã trọng điểm của tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã đề ra mục tiêu bình quân hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm địa phương trong giai đoạn đạt 16,6% (giá so sánh năm 2010); trong đó, nông - lâm - thủy sản tăng bình quân 3,2%/năm; công nghiệp - xây dựng tăng 25,5%/năm; dịch vụ tăng 10,6%/năm.

Thu hút 20 dự án mới; kim ngạch xuất khẩu đạt 50 triệu USD; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 14.998 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 114,4 tỷ đồng…

Ông Phùng Duy Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Mỹ - cho biết: Để đảm bảo mục tiêu trên, Phù Mỹ phấn đấu xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đồng thời, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt mang tính quyết định cho sự thành công của xã Phù Mỹ.

Về phát triển kinh tế, xã Phù Mỹ sẽ phát huy hiệu quả tiềm năng các cụm công nghiệp Diêm Tiêu, Tân Tường An, Trung Hiệp, Trung Thành. Xã cũng tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật kết nối nhằm hình thành không gian phát triển công nghiệp gắn với dịch vụ đồng bộ; đồng thời, mở rộng ngành nghề sản xuất, tạo việc làm, tăng thu ngân sách.

Phù Mỹ định hướng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng NTM, trọng tâm là chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao.

Xã tích cực hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị; xây dựng vùng sản xuất tập trung và thương hiệu nông sản, kết nối tiêu thụ qua kênh thương mại điện tử, sàn giao dịch nông sản.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM theo hướng thực chất, đồng bộ, bền vững, phấn đấu đưa xã Phù Mỹ đạt chuẩn NTM nâng cao trước năm 2030.

Ngoài ra, xã Phù Mỹ còn đẩy mạnh phát triển dịch vụ, thương mại và đô thị hóa, trong đó chú trọng phát triển Khu đô thị Trà Quang Nam và các trung tâm dịch vụ, chợ dân sinh, điểm vui chơi; gắn phát triển thương mại với du lịch sinh thái.