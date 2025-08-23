Thương mại, dịch vụ, du lịch là mũi nhọn kinh tế của Tuy Phước Đông

(GLO)- Thương mại, dịch vụ, du lịch là những trụ cột tăng trưởng quan trọng được xã Tuy Phước Đông xác định tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra ngày 22-8.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc trao đổi với đồng chí Huỳnh Nam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy Phước Đông về định hướng phát triển này.

* Thưa đồng chí, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khép lại với những điểm nhấn nổi bật nào của xã Tuy Phước Đông?

Đồng chí Huỳnh Nam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy Phước Đông.

- Xã Tuy Phước Đông được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Thắng (huyện Tuy Phước cũ).

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, địa phương đã có bước phát triển rõ rệt. Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ; cơ sở hạ tầng văn hóa - xã hội như trường lớp, trạm y tế, nhà văn hóa thôn, công trình di tích được nâng cấp, đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân.

Đời sống người dân ngày càng cải thiện, thu nhập bình quân đạt 58,5 triệu đồng/người/năm.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 60%. Cả 3 xã đều đạt chuẩn nông thôn mới, riêng Phước Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Hai xã Phước Sơn, Phước Hòa được công nhận đô thị loại V.

* Từ kết quả thực hiện Nghị quyết, Đảng bộ xã đúc kết những kinh nghiệm nào?

- Trước hết, phải quán triệt và vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với thực tiễn, tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và nhân dân; phát huy vai trò gương mẫu, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu.

Một kinh nghiệm khác là phát triển kinh tế gắn liền với quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm của người dân. Cùng với đó, gắn công tác thi đua, khen thưởng với kiểm tra, giám sát…

* Định hướng lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của xã giai đoạn 2025 - 2030 là gì?

- Tuy Phước Đông xác định tập trung khai thác tiềm năng, đưa thương mại, dịch vụ, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Phấn đấu đến năm 2030, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng: Công nghiệp - xây dựng 39%; thương mại, dịch vụ, du lịch 33,3%; nông - lâm - thủy sản còn 27,7%. Tổng thu ngân sách đạt 56,4 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 87 - 90 triệu đồng/người/năm.

* Để phát huy lợi thế sẵn có, xã ưu tiên tập trung phát triển những lĩnh vực nào?

- Địa phương có nhiều lợi thế về cảnh quan, văn hóa - lịch sử, với các điểm nhấn như Cồn Chim, đầm Thị Nại, làng hoa Bình Lâm, cùng vị trí gần trung tâm hành chính tỉnh, tạo điều kiện để phát triển du lịch gắn với thương mại, dịch vụ.

Cảnh quan thiên nhiên độc đáo của Cồn Chim sẽ được khai thác phát triển du lịch chuyên nghiệp, bền vững. Ảnh: ĐVCC

Xã sẽ xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù gắn với trải nghiệm sinh thái, văn hóa - lịch sử, du lịch cộng đồng; khuyến khích phát triển homestay, nhà vườn và dịch vụ phụ trợ. Đồng thời, đẩy mạnh mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái. Đây sẽ là hướng đi mới, tạo thêm sức hút và giá trị gia tăng cho cả nông nghiệp lẫn du lịch.

* Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, đồng chí kỳ vọng gì trong quá trình đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống?

- Đảng bộ xã kỳ vọng sự đồng lòng, chung sức của cán bộ, đảng viên và nhân dân là động lực then chốt để hiện thực hóa nghị quyết đại hội. Xã xác định 3 trụ cột tăng trưởng và 4 khâu đột phá để tạo bứt phá trong giai đoạn mới.

Ba trụ cột được xác định gồm: Phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó lấy kinh tế tư nhân làm động lực quan trọng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.

Đẩy mạnh đô thị hóa gắn với chỉnh trang, xây dựng đô thị xanh - sạch - thông minh, ưu tiên phát triển khu đô thị Phước Sơn theo hướng đô thị nén, thích ứng biến đổi khí hậu. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, gắn với du lịch sinh thái để tăng năng suất, chất lượng và giá trị bền vững.

Bốn khâu đột phá là: Hoàn thành, triển khai hiệu quả quy hoạch chung giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính. Hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, nhất là trong thương mại, dịch vụ - du lịch, giao thông và bảo tồn hệ sinh thái đầm Thị Nại.

* Xin cảm ơn đồng chí!