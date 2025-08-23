Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Điểm đến Gia Lai

Thương mại, dịch vụ, du lịch là mũi nhọn kinh tế của Tuy Phước Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC TÚ (thực hiện)
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Thương mại, dịch vụ, du lịch là những trụ cột tăng trưởng quan trọng được xã Tuy Phước Đông xác định tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra ngày 22-8.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc trao đổi với đồng chí Huỳnh Nam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy Phước Đông về định hướng phát triển này.

* Thưa đồng chí, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khép lại với những điểm nhấn nổi bật nào của xã Tuy Phước Đông?

1.jpg
Đồng chí Huỳnh Nam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy Phước Đông.

- Xã Tuy Phước Đông được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Thắng (huyện Tuy Phước cũ).

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, địa phương đã có bước phát triển rõ rệt. Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ; cơ sở hạ tầng văn hóa - xã hội như trường lớp, trạm y tế, nhà văn hóa thôn, công trình di tích được nâng cấp, đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân.

Đời sống người dân ngày càng cải thiện, thu nhập bình quân đạt 58,5 triệu đồng/người/năm.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 60%. Cả 3 xã đều đạt chuẩn nông thôn mới, riêng Phước Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Hai xã Phước Sơn, Phước Hòa được công nhận đô thị loại V.

* Từ kết quả thực hiện Nghị quyết, Đảng bộ xã đúc kết những kinh nghiệm nào?

- Trước hết, phải quán triệt và vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với thực tiễn, tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và nhân dân; phát huy vai trò gương mẫu, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu.

Một kinh nghiệm khác là phát triển kinh tế gắn liền với quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm của người dân. Cùng với đó, gắn công tác thi đua, khen thưởng với kiểm tra, giám sát…

* Định hướng lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của xã giai đoạn 2025 - 2030 là gì?

- Tuy Phước Đông xác định tập trung khai thác tiềm năng, đưa thương mại, dịch vụ, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Phấn đấu đến năm 2030, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng: Công nghiệp - xây dựng 39%; thương mại, dịch vụ, du lịch 33,3%; nông - lâm - thủy sản còn 27,7%. Tổng thu ngân sách đạt 56,4 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 87 - 90 triệu đồng/người/năm.

* Để phát huy lợi thế sẵn có, xã ưu tiên tập trung phát triển những lĩnh vực nào?

- Địa phương có nhiều lợi thế về cảnh quan, văn hóa - lịch sử, với các điểm nhấn như Cồn Chim, đầm Thị Nại, làng hoa Bình Lâm, cùng vị trí gần trung tâm hành chính tỉnh, tạo điều kiện để phát triển du lịch gắn với thương mại, dịch vụ.

2-8305.jpg
Cảnh quan thiên nhiên độc đáo của Cồn Chim sẽ được khai thác phát triển du lịch chuyên nghiệp, bền vững. Ảnh: ĐVCC

Xã sẽ xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù gắn với trải nghiệm sinh thái, văn hóa - lịch sử, du lịch cộng đồng; khuyến khích phát triển homestay, nhà vườn và dịch vụ phụ trợ. Đồng thời, đẩy mạnh mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái. Đây sẽ là hướng đi mới, tạo thêm sức hút và giá trị gia tăng cho cả nông nghiệp lẫn du lịch.

* Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, đồng chí kỳ vọng gì trong quá trình đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống?

- Đảng bộ xã kỳ vọng sự đồng lòng, chung sức của cán bộ, đảng viên và nhân dân là động lực then chốt để hiện thực hóa nghị quyết đại hội. Xã xác định 3 trụ cột tăng trưởng và 4 khâu đột phá để tạo bứt phá trong giai đoạn mới.

Ba trụ cột được xác định gồm: Phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó lấy kinh tế tư nhân làm động lực quan trọng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.

Đẩy mạnh đô thị hóa gắn với chỉnh trang, xây dựng đô thị xanh - sạch - thông minh, ưu tiên phát triển khu đô thị Phước Sơn theo hướng đô thị nén, thích ứng biến đổi khí hậu. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, gắn với du lịch sinh thái để tăng năng suất, chất lượng và giá trị bền vững.

Bốn khâu đột phá là: Hoàn thành, triển khai hiệu quả quy hoạch chung giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính. Hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, nhất là trong thương mại, dịch vụ - du lịch, giao thông và bảo tồn hệ sinh thái đầm Thị Nại.

* Xin cảm ơn đồng chí!

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Từ truyền thống kiên trung đến tương lai tươi sáng

Xã Ngô Mây phát huy truyền thống, nỗ lực vươn lên

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ngô Mây lần thứ nhất là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của một địa phương được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Cát Chánh, Cát Thắng và Cát Hưng, mở ra giai đoạn phát triển mới, với nhiều kỳ vọng và khát vọng vươn lên.

Có thể bạn quan tâm

Xã An Hòa xác định phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm

Xã An Hòa xác định phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 19-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đã đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Hòa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội xác định 3 vùng kinh tế trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển.

Ia Púch vững vàng nơi tuyến đầu biên giới

Ia Púch vững vàng nơi tuyến đầu biên giới

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Púch lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới cho xã biên giới, nơi ý Đảng và lòng dân hòa quyện tạo thành sức mạnh để xây dựng quê hương vững mạnh về kinh tế, ổn định về quốc phòng-an ninh.

Ia Hiao khát vọng vươn lên

Ia Hiao khát vọng vươn lên

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 không chỉ là dấu mốc chính trị quan trọng mà còn là dịp để Đảng bộ xã nhìn lại chặng đường đã qua, tiếp thêm lửa cho những khát vọng mới bằng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 12-8, Đảng bộ xã Chư Prông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ xã, kế thừa thành quả đã đạt được, đồng thời định hướng chiến lược để tạo bứt phá toàn diện.

Đột phá vươn lên từ nội lực

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Đột phá vươn lên từ nội lực

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 7-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh lần thứ I chính thức diễn ra, đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau hợp nhất 2 xã Vĩnh Hiệp và Vĩnh Thịnh cũ. Đồng thời, đề ra những mục tiêu và giải pháp cho sự phát triển bền vững, toàn diện của địa phương trong những năm tới.

Cải cách hành chính theo hướng vì dân phục vụ

Cải cách hành chính theo hướng vì dân phục vụ

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Các xã, phường sau sáp nhập đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng phục vụ, chủ động, sát dân. Từ việc rút ngắn thời gian cấp giấy tờ pháp lý đến các chính sách an sinh xã hội mang tính bao phủ, hiệu quả cải cách hành chính không còn là khẩu hiệu mà hiện hữu rõ rệt trong đời sống người dân.

null