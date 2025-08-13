Kông Chro phấn đấu vươn lên trở thành xã phát triển khá

(GLO)- Không gian phát triển rộng mở, tiềm năng đa dạng cùng sự quyết tâm của hệ thống chính trị và người dân sẽ là động lực để Kông Chro bứt phá vươn lên trở thành xã phát triển khá của tỉnh trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt dấu mốc lịch sử khi xã Kông Chro vừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Kông Chro (cũ), xã Yang Trung và xã Yang Nam.

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng

Giai đoạn 2020 - 2025, kinh tế của 3 địa phương cũ nay hợp nhất thành xã Kông Chro giữ vững đà tăng trưởng khá trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm đến cuối năm 2025 ước đạt 7,87%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần phụ thuộc vào nông nghiệp truyền thống, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

Nông dân xã Kông Chro đầu tư phát triển cây nhãn trái vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Sản xuất nông nghiệp chuyển đổi mạnh mẽ với gần 275 ha đất được thay thế cây trồng kém hiệu quả bằng các loại cây có giá trị kinh tế cao; hình thành vùng chuyên canh rau màu, cây ăn quả, phát triển sản phẩm OCOP gắn với liên kết tiêu thụ ổn định. Chăn nuôi phát triển theo hướng công nghiệp - bán công nghiệp, tổng đàn gia súc đạt 17.511 con, tăng 16,8% so với năm 2020. Công tác bảo vệ và phát triển rừng được chú trọng, trồng mới hơn 544 ha rừng và cây phân tán, nâng độ che phủ lên 15,1%.

Ngành công nghiệp - xây dựng duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Xã khai thác hiệu quả lợi thế về tài nguyên và năng lượng tái tạo với 14 trụ tuabin gió thuộc 2 dự án điện gió (tổng công suất 68 MW), 22 hệ thống điện mặt trời mái nhà (55 MW) và 3 nhà máy thủy điện (42 MW), đóng góp quan trọng cho ngân sách và tạo việc làm.

Công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị được quan tâm. Hạ tầng trung tâm xã được đầu tư đồng bộ với hệ thống chiếu sáng, cây xanh, mương thoát nước, vỉa hè; hình thành các khu sinh hoạt cộng đồng, công viên, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.

Bên cạnh đó, cải cách hành chính được đẩy mạnh, môi trường đầu tư thông thoáng, thu hút 11 DN, 4 HTX thành lập mới trong 5 năm qua.

Công tác giảm nghèo được triển khai hiệu quả thông qua lồng ghép nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, chương trình phát triển KT-XH xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã giảm còn 13,2%.

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng đặt dấu ấn mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đảng bộ 3 xã cũ đã triển khai đồng bộ, quyết liệt và đạt được kết quả toàn diện.

Trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức luôn được quan tâm, đẩy mạnh và đổi mới về phương thức hoạt động. Công tác xây dựng chi bộ và nâng cao chất lượng đảng viên được các cấp ủy tập trung chỉ đạo. Việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại chi bộ và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, khách quan, dân chủ, mang lại hiệu quả, thiết thực.

Xã Kông Chro luôn quan tâm công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị. Ảnh: N.D

Hằng năm, tỷ lệ chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 15,3%, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 87,3%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân đạt 92,7%.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc; nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực và đổi mới về phương pháp vận động quần chúng nhân dân.

Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền xã; cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Tạo đột phá trong giai đoạn 2025 - 2030

Bước vào nhiệm kỳ mới 2025 - 2030, xã Kông Chro đặt mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số. Tập trung đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng chuyển đổi từ nền hành chính “quản lý, kiểm soát” sang nền hành chính “phục vụ và đổi mới sáng tạo”. Địa phương thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người làm - rõ việc - rõ thời hạn - rõ trách nhiệm - rõ kết quả - rõ thẩm quyền trong điều hành xử lý công việc. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức “đủ tâm, đủ tầm”, “đúng người, đúng việc”, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Vùng chuyên canh cây ăn trái tại xã Kông Chro. Ảnh: N.D

Các chỉ tiêu chủ yếu của xã Kông Chro giai đoạn 2025 - 2030 - Tốc độ tăng giá trị sản phẩm đến năm 2030 đạt 9,92%. Trong đó, nông - lâm - thủy sản tăng 8,23%; công nghiệp - xây dựng tăng 10,71%; dịch vụ tăng 12,72%. - Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đến năm 2030 đạt 700 tỷ đồng. - Giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều từ 3,74%/năm trở lên. - Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó 47% sử dụng nước sạch. - Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công so với kế hoạch HĐND tỉnh giao đạt 95%. - Hằng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%...

Trong phát triển KT-XH, với lợi thế quỹ đất đô thị (thị trấn Kông Chro trước đây đạt đô thị loại V), xã tập trung quy hoạch, phát triển các khu dân cư, khu thương mại - dịch vụ tổng hợp, chợ; phấn đấu trở thành trung tâm thương mại - dịch vụ khu vực 6 xã sau sáp nhập của huyện Kông Chro (cũ).

Để thực hiện mục tiêu trên, Kông Chro sẽ thực hiện quy hoạch chung toàn xã, các dự án trọng điểm sẽ được triển khai thực hiện như dự án cầu Đê Ktỏh, cầu nối từ xã Kông Chro - xã SRó, làm mới các tuyến đường trung tâm xã theo quy hoạch, nâng cấp mở rộng đường kết nối các thôn, làng với khu sản xuất. Cùng với đó, hình thành cụm tiểu thủ công nghiệp, quy hoạch mới chợ xã và bến xe, đáp ứng nhu cầu phát triển của hiện tại và tương lai.

Trong nông nghiệp, xã tập trung thu hút và phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nâng cao năng suất sản lượng các cây trồng chủ lực (mía, mì, rau màu…) và phát triển cây dược liệu, cây ăn quả có giá trị như hoa hòe (tập trung tại thôn 9), mắc ca, na Thái, sầu riêng, nhãn T6, vải U Hồng (tập trung chủ yếu tại làng Tnang). Mặt khác, xã phát triển du lịch trải nghiệm cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa, cảnh quan; xây dựng nông nghiệp xanh, bền vững, kết hợp ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý và tiêu thụ sản phẩm.

Với những mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá để cụ thể hóa cùng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự chung sức, đồng lòng của người dân, Kông Chro sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, trở thành xã phát triển khá.