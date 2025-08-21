Danh mục
Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Xã An Toàn tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân

HỮU BÁ
(GLO)- Ngày 21-8, Đảng bộ xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. 

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

dat.jpg
Đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: H.B

Đảng bộ xã An Toàn được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ xã An Toàn (cũ) và xã An Nghĩa. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và Nhân dân các xã trước khi sáp nhập đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua thử thách, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, hạ tầng được đầu tư cải thiện đáng kể; hệ thống điện, đường, trường học ngày càng khang trang. Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống người dân ổn định và từng bước nâng lên; an sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; công tác cán bộ và phát triển đảng viên có nhiều đổi mới; kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm minh. Các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai đồng bộ, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Đến nay, xã đạt 8/19 tiêu chí nông thôn mới; Chương trình OCOP phát triển mạnh với 10 sản phẩm của 4 chủ thể đạt chuẩn 3 sao.

bieu-quyet.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ 2025-2030.
﻿Ảnh: H.B

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã An Toàn đặt mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản lý, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tự lực, tự cường, xây dựng xã phát triển toàn diện. Cụ thể, đến năm 2030, xã duy trì ổn định 206,9 ha lúa nước, tỷ lệ giống lúa lai trên 80%, năng suất đạt 65 tạ/ha, sản lượng 1.345 tấn; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 40%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn dưới 15%; thu nhập bình quân đầu người tăng 5-10 triệu đồng/năm; tỷ lệ giao quân đạt 100%.

Đồng thời, Đảng bộ phấn đấu kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt trên 3% so với tổng số đảng viên; trên 95% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đề nghị: Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã cần khẩn trương phân công nhiệm vụ đối với các cán bộ chủ chốt và các chức danh trong hệ thống chính trị một cách rõ ràng, phù hợp với năng lực, sở trường của từng đồng chí.

Đồng thời, cần đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý theo hướng hiện đại, khoa học; tăng cường khối đoàn kết nội bộ; tạo môi trường thuận lợi để cán bộ được phát huy khả năng, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Trong công tác chuyển đổi số, xã cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành. Đồng thời, phát huy hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

bch-an-toan-1.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Toàn nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: H.B

Về định hướng phát triển kinh tế, đồng chí nhấn mạnh, xã cần xây dựng quy hoạch cụ thể, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên; phát triển các mô hình trồng dược liệu, nông nghiệp dưới tán rừng; kết hợp với phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa cộng đồng nhằm tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đồng thời, cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp người dân mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã An Toàn nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đinh Văn Lớ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

