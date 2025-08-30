Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà gia đình chính sách

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đại tá Nguyễn Thế Vinh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đại tá Nguyễn Thế Vinh khẳng định: Sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước là niềm tự hào, là nền tảng tinh thần to lớn để thế hệ hôm nay tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, đóng góp cho sự nghiệp phát triển của địa phương và đất nước.
Đây là hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện trách nhiệm, tình cảm đối với các đối tượng chính sách, người có công.