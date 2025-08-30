Danh mục
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà gia đình chính sách

(GLO)- Ngày 30-8, Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà các thương binh và gia đình người có công tiêu biểu tại xã Al Bá, Chư A Thai, Phú Thiện, Ia Tul, Ia Pa, Pờ Tó và Ia Hiao.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đại tá Nguyễn Thế Vinh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1756540635052.jpg
Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai thăm hỏi, tặng quà cho gia đình thương binh Từ Văn Tỵ (xã Pờ Tó). Ảnh: Thanh Tuyền

Đại tá Nguyễn Thế Vinh khẳng định: Sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước là niềm tự hào, là nền tảng tinh thần to lớn để thế hệ hôm nay tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, đóng góp cho sự nghiệp phát triển của địa phương và đất nước.

img-8480.jpg
Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (giữa) tặng quà cho gia đình thương binh Phùng Thanh Cường (xã Phú Thiện). Ảnh: Thanh Tuyền

Đây là hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện trách nhiệm, tình cảm đối với các đối tượng chính sách, người có công.

