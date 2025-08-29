Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGÔ SƯƠNG
TRƯƠNG TUẤN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Ngày 28-8, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đến thăm và tặng quà các thương binh, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng trên địa bàn các xã: Cửu An, Krong, Kbang và Sơn Lang.

Theo đó, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đã đến thăm và tặng quà các gia đình: bà Trần Thị Diệu và ông Võ Cơ (thôn Thượng An 3, xã Cửu An); ông Đinh Bih (làng Tăng Lăng) và bà Đinh Thị Yum (làng Sing, xã Krong); bà Đinh Thị BLiên (làng Srắt) và bà Đinh Thị Nghĩa (làng Đăk Asêl, xã Sơn Lang); ông Phạm Văn Tiến (tổ 13) và ông Đinh Dơi (làng Chiêng, xã Kbang).

anh-1-9503.jpg
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân tặng quà cho gia đình ông Võ Cơ (thôn Thượng An 3, xã Cửu An). Ảnh: Trương Tuấn

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống và bày tỏ sự biết ơn đối với những đóng góp của các thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách.

anh-2.jpg
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Yum (làng Sing, xã Krong). Ảnh: Trương Tuấn

Đại diện các gia đình chính sách bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và hứa sẽ phát huy truyền thống cách mạng, không ngừng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, luôn gương mẫu đi đầu, động viên con cháu tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động ở địa phương.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành và Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành và Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn

Thời sự trong nước

(GLO)- Sáng 28-8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành; dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngành Ngoại vụ Gia Lai tiên phong hội nhập quốc tế

Ngành Ngoại vụ Gia Lai tiên phong hội nhập quốc tế

Tin tức

(GLO)- Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2025) là dịp để nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển, đồng thời khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Lương Cường: Gia Lai cần xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ

Chủ tịch nước Lương Cường: Gia Lai cần xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 25-8, tại Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Lương Cường-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để cho ý kiến đối với dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng thăm, tặng quà thương-bệnh binh tại Ia Khươl và Chư Păh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng thăm, tặng quà thương-bệnh binh tại Ia Khươl và Chư Păh

Tin tức

(GLO)-Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chiều 24-8, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà cho 10 thương-bệnh binh trên địa bàn xã Ia Khươl và xã Chư Păh.

null