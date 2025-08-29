Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân thăm, tặng quà các gia đình chính sách

(GLO)-Ngày 28-8, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đến thăm và tặng quà các thương binh, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng trên địa bàn các xã: Cửu An, Krong, Kbang và Sơn Lang.

Theo đó, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đã đến thăm và tặng quà các gia đình: bà Trần Thị Diệu và ông Võ Cơ (thôn Thượng An 3, xã Cửu An); ông Đinh Bih (làng Tăng Lăng) và bà Đinh Thị Yum (làng Sing, xã Krong); bà Đinh Thị BLiên (làng Srắt) và bà Đinh Thị Nghĩa (làng Đăk Asêl, xã Sơn Lang); ông Phạm Văn Tiến (tổ 13) và ông Đinh Dơi (làng Chiêng, xã Kbang).

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân tặng quà cho gia đình ông Võ Cơ (thôn Thượng An 3, xã Cửu An). Ảnh: Trương Tuấn

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống và bày tỏ sự biết ơn đối với những đóng góp của các thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Yum (làng Sing, xã Krong). Ảnh: Trương Tuấn

Đại diện các gia đình chính sách bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và hứa sẽ phát huy truyền thống cách mạng, không ngừng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, luôn gương mẫu đi đầu, động viên con cháu tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động ở địa phương.