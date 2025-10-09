Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tặng 25 suất quà cho cựu thanh niên xung phong khó khăn tại Pleiku

(GLO)- Ngày 9-10, tại Nhà Thiếu nhi phường Pleiku, Cựu Thanh niên xung phong Liên đội 1 (trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương”.

tang-qua-cho-cuu-thanh-nien-xung-phong-co-hoan-canh-kho-khan.jpg
Cựu Thanh niên xung phong Liên đội 1 (trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Hải

Tại chương trình, Cựu Thanh niên xung phong Liên đội 1 phối hợp với Hội Cựu Thanh niên xung phong TP. Pleiku (cũ) tặng 25 suất quà (mỗi suất trị giá 650 ngàn đồng) cho 25 cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn tại các phường: Pleiku, Thống Nhất, Hội Phú, Diên Hồng, An Phú.

Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng chứa đựng tấm lòng sẻ chia, khích lệ hội viên vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Được biết, hàng năm, Cựu Thanh niên xung phong Liên đội 1 đều phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai để tặng quà, xây nhà nhân ái cho hội viên, người dân và học sinh khó khăn.

