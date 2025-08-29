Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

(GLO)- Sáng 29-8, tại Quảng trường Đại đoàn kết (phường Pleiku), Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và tại nơi thờ Bác, viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Tham dự lễ có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh cùng đại biểu dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: A.H

Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đoàn đại biểu các đơn vị: Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 và lãnh đạo các phường, xã: Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú, Thống Nhất, An Phú, Biển Hồ, Gào.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng dâng hương tại nơi thờ Bác Hồ. Ảnh: A.H

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đại biểu đã dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, dâng hương tại nơi thờ Bác; bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh-vị lãnh tụ vĩ đại, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Người đã sáng lập, rèn luyện và dẫn dắt Đảng Cộng sản Việt Nam trưởng thành, lãnh đạo dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người mãi là di sản tinh thần vô giá, là nguồn cổ vũ, niềm tự hào to lớn, soi đường cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, dẫn dắt Đảng, dân tộc giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Ảnh: A.H

Sau lễ dâng hương, dâng hoa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã đến đặt vòng hoa, thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (phường Pleiku).

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ-những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng chỉnh vòng hoa trước khi đặt trước Tượng đài Tổ quốc ghi công Ảnh: A.H

Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh dâng hương trước phần mộ của Anh hùng Núp. Ảnh: A.H

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (bìa trái) và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng thắp hương lên phần mộ các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: A.H

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thành kính dâng hương trước phần mộ

﻿các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: A.H

Đây không chỉ là hoạt động tri ân, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, mà còn là dịp để thế hệ hôm nay khắc ghi trách nhiệm tiếp nối truyền thống, quyết tâm xây dựng Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh.