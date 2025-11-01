(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 352/NQ-CP về dự án Luật Thương mại điện tử vào ngày 30-10.

Theo đó, Chính phủ thông qua nội dung dự án Luật Thương mại điện tử theo đề nghị của Bộ Công Thương; đồng thời, giao Bộ này chịu trách nhiệm về các nội dung dự thảo Luật, các nội dung báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của thành viên Chính phủ.

Chính phủ vừa thông qua nội dung dự án Luật Thương mại điện tử. Ảnh minh họa: VGP

Bên cạnh yêu cầu Bộ Công Thương rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật theo quy định, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Công Thương thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký các báo cáo, tài liệu gửi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu; chủ động báo cáo, giải trình với Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo quy định và chịu trách nhiệm về nội dung tiếp thu, giải trình; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với những nội dung phát sinh vượt thẩm quyền.

Được biết, dự thảo Luật Thương mại điện tử gồm 7 chương với 55 điều, quy định rõ quyền và trách nhiệm của các chủ thể như: thương nhân điện tử, cá nhân kinh doanh trực tuyến, nền tảng thương mại điện tử, đơn vị hỗ trợ (logistics, thanh toán, quảng cáo); các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài có hoạt động xuyên biên giới tại Việt Nam.

Dự thảo Luật nêu rõ 10 nhóm hành vi bị nghiêm cấm; trong đó có huy động vốn trái phép qua nền tảng thương mại điện tử, lừa đảo khách hàng, kinh doanh hàng cấm, thao túng đánh giá người tiêu dùng hoặc ép buộc đăng ký qua nền tảng độc quyền chưa đủ điều kiện...