UBND xã Sró phối hợp nhà tài trợ hỗ trợ người dân làng Hrách sau lũ

MINH PHƯƠNG
(GLO)- Sáng 20-11, UBND xã Sró đã phối hợp với Công ty cổ phần Đaksrông (xã Kông Chro, tỉnh Gia Lai) tổ chức cấp phát lương thực nhằm kịp thời ổn định đời sống cho bà con sau lũ.

Sau nhiều ngày bị cô lập do mưa lũ làm sạt lở và cuốn trôi tuyến đường liên xã, đến ngày 20-11, nước trên địa bàn xã Sró đã rút dần, cho phép lực lượng chức năng tiếp cận và hỗ trợ người dân làng Hrách.

gao-2.jpg
Người dân làng Hrách (xã Sró) vui vẻ nhận gạo từ nhà tài trợ hỗ trợ sau khi lũ rút. Ảnh: N.S

Theo UBND xã Sró, đợt hỗ trợ lần này gồm 4,25 tấn gạo cấp cho 85 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp sau mưa lũ. Trong đó, có 63 hộ nghèo và 22 hộ cận nghèo, mỗi hộ được nhận 50 kg gạo.

Ngoài ra, 232 thùng mì tôm cũng được trao cho 232 hộ trong làng, giúp người dân chủ động nguồn lương thực trong những ngày khắc phục hậu quả thiên tai.

Làng Hrách là địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua, khi tuyến giao thông độc đạo bị nước lũ cuốn trôi hai lần liên tiếp, khiến 234 hộ dân với hơn 1.170 nhân khẩu bị cô lập.

Dù chính quyền xã đã mở đường tạm, nhưng mưa lớn kéo dài khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, gây gián đoạn sinh hoạt và sản xuất của người dân.

gao-3.jpg
Những phần gạo và mì tôm giúp bà con làng Hrách ổn định nỗi lo thiếu ăn trước mắt sau nhiều ngày bị chia cắt. Ảnh: N.S

Ông Nguyễn Ngọc Sơn-Chủ tịch UBND xã Sró-cho biết: “Nguồn hỗ trợ từ nhà tài trợ rất kịp thời, giúp bà con ổn định trước mắt sau nhiều ngày bị chia cắt. Xã tiếp tục rà soát thiệt hại, chủ động phương án hỗ trợ lâu dài và khôi phục sản xuất cho người dân”.

Hiện UBND xã đang tổ chức khắc phục tạm thời để tạo lối đi cho bà con, đồng thời phối hợp cùng các lực lượng kiểm tra các vị trí sạt lở, khẩn trương đề xuất phương án khắc phục tuyến đường vào làng Hrách, đảm bảo giao thông thông suốt, không để tái diễn tình trạng cô lập khi mưa lũ kéo dài.

