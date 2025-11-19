Hội LHPN tỉnh trao tặng kinh phí cứu trợ hội viên phụ nữ bị thiệt hại trong cơn bão số 13

(GLO)- Chiều 17-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai cùng Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy và các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong nước đã tổ chức chương trình trao tặng kinh phí cứu trợ cho các gia đình hội viên phụ nữ có nhà bị sập và tốc mái trong cơn bão số 13 trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh cùng các nhà hảo tâm trao kinh phí cứu trợ cho những gia đình hội viên phụ nữ bị thiệt hại trong cơn bão số 13 ở Phù Mỹ Đông, Đề Gi và Cát Tiến. Ảnh: Kim Hường



Trong đợt này, có 74 gia đình hội viên phụ nữ ở các xã Phù Mỹ Đông, Đề Gi và Cát Tiến được hỗ trợ, mỗi gia đình 2 triệu đồng. Tổng số tiền cứu trợ là 148 triệu đồng, góp phần giúp các gia đình sớm khắc phục hậu quả thiên tai và ổn định đời sống. Được biết, trong cơn bão số 13 vừa qua, 3 xã Phù Mỹ Đông, Đề Gi và Cát Tiến bị thiệt hại nặng với ước tính thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng.

Các nhà hảo tâm trao 60 triệu đồng hỗ trợ kinh phí sửa chữa sau bão cho chùa Mỹ Hóa-xã Hòa Hội. Ảnh: Kim Hường

Cũng trong dịp này, Hội LHPN tỉnh, Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy và các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã đến thăm và trao tặng 60 triệu đồng cho chùa Mỹ Hóa-xã Hòa Hội. Trong cơn bão số 13 vừa qua, chùa Mỹ Hóa bị thiệt hại nặng, nhiều hạng mục chưa được khắc phục. Hiện chùa đang chăm sóc, nuôi dưỡng 43 trẻ mồ côi nên gặp nhiều khó khăn. Sự hỗ trợ của đoàn sẽ giúp chùa có điều kiện sửa chữa, phục hồi lại nơi thờ tự và chỗ ở khang trang, ấm áp, góp phần chăm sóc các trẻ mồ côi tốt hơn.