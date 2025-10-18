Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với 3 xã Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, Bình Dương

(GLO)- Chiều 18-10, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với lãnh đạo 3 xã Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc và Bình Dương để tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội.

Tham dự buổi làm việc có đại diện các sở, ngành và lực lượng vũ trang của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: X.Đ

Theo báo cáo của UBND xã Bình Dương, sau hơn 3 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy hành chính hoạt động ổn định, hiệu quả.

Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 1.320 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch năm, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực nông-lâm-thủy sản, công nghiệp và dịch vụ đều vượt tiến độ.

Thu ngân sách gần 25 tỷ đồng, đạt 70% chỉ tiêu; giải ngân đầu tư công 71% kế hoạch. Sau sáp nhập, xã đã thành lập 4 phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công; bố trí 80 cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo hoạt động đồng bộ, hiệu quả.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: X.Đ

Tại xã Phù Mỹ Đông, trong 9 tháng năm 2025, tổng giá trị sản phẩm đạt 2.151 tỷ đồng, tăng 5,35% so với cùng kỳ, bằng 76% kế hoạch năm. Thu ngân sách 104 tỷ đồng, gấp hơn 2,4 lần chỉ tiêu.

Xã đã hoàn thành 6/6 nhiệm vụ trọng tâm và 2 nhiệm vụ chuyên ngành; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ 9 dự án đầu tư lớn, nổi bật là Khu công nghiệp Phù Mỹ và tuyến đường ven biển ĐT.639. Tuy nhiên, địa phương vẫn gặp khó khăn về nguồn lực đầu tư hạ tầng; công tác quản lý đất tái định cư và hệ thống truyền thanh đã xuống cấp.

Trong khi đó, xã Phù Mỹ Bắc ghi nhận nhiều kết quả tích cực như: tổng giá trị sản xuất đạt hơn 953 tỷ đồng, tăng 5,42%; thu ngân sách 25,9 tỷ đồng, bằng 139% kế hoạch năm; giải ngân đầu tư công 87,6% kế hoạch.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tổng giá trị sản xuất đạt 542 tỷ đồng, sản lượng lúa hơn 13.600 tấn. Tỷ lệ bảo hiểm y tế đạt 95,6%, hộ nghèo giảm 0,19%, tỷ lệ che phủ rừng 43,4%. Dù vậy, xã vẫn còn hạn chế về biên chế, hạ tầng và công tác quản lý đất rừng.

Đại diện lãnh đạo xã Phù Mỹ Bắc báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng của địa phương. Ảnh: X.Đ

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành đã trao đổi, phân tích và làm rõ nhiều nội dung liên quan đến đầu tư hạ tầng, quy hoạch, bố trí nguồn vốn, sắp xếp tổ chức bộ máy và cải cách hành chính.

Các đơn vị thống nhất phối hợp chặt chẽ với địa phương để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức ba xã trong thời gian qua.

Tuy nhiên, đồng chí nhấn mạnh, kết quả phát triển kinh tế-xã hội vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của địa phương, đòi hỏi sự quyết liệt, sáng tạo hơn trong chỉ đạo, điều hành.

Đồng chí đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, củng cố tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường; lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, xác định giải pháp cụ thể, khả thi gắn với thời hạn thực hiện rõ ràng.

Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh hoàn thiện quy hoạch xã, định hình rõ không gian phát triển, thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến cuối năm đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các xã chuẩn bị tốt điều kiện khởi công các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời, quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, đảm bảo an ninh trật tự, phòng-chống thiên tai và sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn và trách nhiệm, buổi làm việc đã giúp tháo gỡ nhiều vướng mắc, thống nhất các định hướng phát triển lớn cho thời gian tới.

Đây là cơ sở quan trọng để các địa phương chủ động, linh hoạt hơn trong điều hành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Gia Lai theo hướng bền vững, toàn diện và hiện đại.