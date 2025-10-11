Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với xã Phù Mỹ và Phù Mỹ Nam

(GLO)- Chiều 11-10, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai có buổi làm việc với lãnh đạo xã Phù Mỹ và Phù Mỹ Nam, nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế-xã hội.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Dân tộc và Tôn giáo cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Theo báo cáo của UBND xã Phù Mỹ và Phù Mỹ Nam, sau hơn 3 tháng đi vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy chính quyền hoạt động ổn định, đảm bảo giải quyết tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Kết quả đánh giá Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của xã Phù Mỹ Nam đến đầu tháng 10-2025 xếp thứ 10/135 xã, phường trong tỉnh; xã Phù Mỹ xếp thứ 75/135 xã, phường.

Đồng thời, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của 2 xã cũng có sự chuyển biến tích cực.

Đại diện lãnh đạo xã Phù Mỹ báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm của địa phương. Ảnh: N.H

Đối với xã Phù Mỹ, địa phương đã tập trung bám sát, thực hiện tốt 19 chỉ tiêu kinh tế-xã hội, 6 nhiệm vụ trọng tâm chung và 7 nhiệm vụ trọng tâm theo ngành, lĩnh vực được UBND tỉnh giao. Qua đó, thực hiện đạt 11/19 chỉ tiêu kinh tế-xã hội.

Trong đó, tổng giá trị sản phẩm quý III-2025 ước đạt 723 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách 9 tháng đạt trên 260 tỷ đồng, vượt 56,33% kế hoạch; địa phương đã mời gọi 3 dự án đầu tư, đạt 100% kế hoạch tỉnh giao.

Đại diện lãnh đạo xã Phù Mỹ Nam báo cáo tình hình hoạt động sau hơn 3 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: N.H

Đối với xã Phù Mỹ Nam, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm địa phương trong quý III đạt 3,03%, tính chung 9 tháng đạt 6,02%.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đáng chú ý là nguồn kinh phí bố trí cho hoạt động thường xuyên còn hạn chế trong khi khối lượng công việc ngày càng tăng. Một số công trình do huyện quản lý trước đây có tổng mức đầu tư lớn, vượt khả năng cân đối ngân sách xã nhưng chưa được tỉnh bố trí đảm bảo. Thu ngân sách ở địa phương còn hạn chế, ảnh hưởng đến nhiệm vụ chi.

Ngoài ra, các địa phương còn thiếu cán bộ chuyên môn tại các vị trí quan trọng như: công nghệ-thông tin, tài chính, quản lý giáo dục, trồng trọt, chăn nuôi, thú y… Vướng mắc trong công tác quy hoạch các cụm công nghiệp, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư...

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu trao đổi làm rõ các kiến nghị của địa phương. Ảnh: N.H

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã phát biểu trao đổi làm rõ các ý kiến, kiến nghị của địa phương.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức của xã Phù Mỹ và Phù Mỹ Nam trong thời gian qua.

Bên cạnh ghi nhận kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh cho rằng so với tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội vẫn chưa tương xứng. Do vậy, trong những tháng cuối năm đòi hỏi sự nỗ lực cao hơn, quyết liệt hơn nữa của từng địa phương.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các địa phương khẩn trương ổn định bộ máy, bố trí biên chế phù hợp với năng lực, sở trường; bảo đảm vận hành bộ máy hiệu quả. Rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội để có giải pháp cụ thể, khả thi.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Bên cạnh đó, 2 địa phương phải khẩn trương hoàn thành quy hoạch xã để trình Sở Xây dựng thẩm định. Trong đó, việc quy hoạch phải định hình cho rõ, từ đó xác định các định hướng lớn trong nhiệm kỳ tới. Đẩy mạnh việc giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp; khẩn trương đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo đến cuối năm phải đạt 100% kế hoạch giao. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện khởi công các dự án trọng điểm để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Quan tâm đến công tác an sinh xã hội, giảm nghèo; tập trung quản lý an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước mắt, cần chủ động các biện pháp để phòng-chống lụt bão, chuẩn bị các điều kiện để triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cũng đã trả lời cụ thể các đề xuất, kiến nghị của địa phương.