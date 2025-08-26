10 học sinh Gia Lai được tặng học bổng Vallet năm 2025

(GLO)- Ngày 26-8, tại phường Xuân Hương (tỉnh Lâm Đồng), Tổ chức “Gặp gỡ Việt Nam” đã trao học bổng Vallet năm 2025 cho học sinh, sinh viên các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

Năm 2025, tỉnh Gia Lai có 10 học sinh vinh dự được tặng học bổng Vallet. Trong đó, Trường THPT chuyên Hùng Vương có 8 học sinh, gồm: Nguyễn Đăng Khang (lớp 12C3A, giải nhất môn Tin học cấp quốc gia); Đặng Xuân Bách (lớp 12C8, giải nhì môn Tin học cấp quốc gia); Đặng Quốc Việt (lớp 12C3B, giải ba môn Vật lí cấp quốc gia); Nguyễn Quyết (lớp12C5A, giải ba môn Hóa học cấp quốc gia); Đặng Thùy Dương (lớp 12C6, giải ba môn Sinh học cấp quốc gia); Nguyễn Thái Dương (lớp 12C6, giải ba môn Sinh học cấp quốc gia); Đặng Xuân Phát (lớp 12C3A, giải ba môn Toán cấp quốc gia); Trần Gia Bảo (lớp 12C5A, giải ba môn Hóa học cấp quốc gia).

Trường THPT Chi Lăng có 2 học sinh là em Trần Xuân Phú và Nguyễn Hồ Mẫn Tuệ (lớp 11A7), cùng đạt giải nhì môn Vật lí quốc gia.

Mỗi học sinh được cấp giấy chứng nhận và học bổng trị giá 16 triệu đồng.

8 học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương được nhận học bổng Vallet. Ảnh: Quang Trương﻿

Học bổng Vallet là Quỹ học bổng phi Chính phủ có quy mô lớn nhất được hoạt động liên tục tại Việt Nam từ năm 2001 đến nay. Năm 2025, học bổng được trao cho 2.200 học sinh, sinh viên ưu tú trong cả nước. Đến nay, có hơn 55.000 suất trị giá trên 500 tỷ đồng được trao cho học sinh, sinh viên tại Việt Nam.