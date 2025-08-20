Danh mục
Học sinh toàn tỉnh Gia Lai sẽ tựu trường vào ngày 29-8

TUỆ NGUYÊN
(GLO)- Ngày 20-8, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 1501/QĐ-UBND về kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Theo đó, học sinh toàn tỉnh sẽ tựu trường vào ngày 29-8.

Riêng đối với lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường vào ngày 22-8 nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn nền nếp học tập trước khi bước vào năm học mới.

Lễ khai giảng năm học mới được tổ chức thống nhất trên toàn tỉnh vào ngày 5-9.

nam-hoc.jpg
Lễ khai giảng năm học mới sẽ được tổ chức trên toàn tỉnh vào ngày 5-9. Ảnh minh họa: Nguyễn Thị Diễm

Kế hoạch cũng quy định mốc thời gian cho từng giai đoạn: học kỳ I kết thúc trước ngày 18-1-2026; hoàn thành chương trình giáo dục và kết thúc năm học trước ngày 31-5-2026. Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS được tổ chức trước ngày 30-6-2026. Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp hoàn tất trước ngày 31-7-2026, bảo đảm sẵn sàng cho năm học tiếp theo.

Đối với các kỳ thi như tốt nghiệp THPT, thi học sinh giỏi quốc gia, thi khoa học kỹ thuật và các kỳ thi khác sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các kỳ thi, hội thi cấp tỉnh, bao gồm thi học sinh giỏi, thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, tổng phụ trách Đội giỏi… sẽ do Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và triển khai.

Tại quyết định này, UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch năm học phù hợp cho từng cấp, bảo đảm đủ 35 tuần thực học (học kỳ I: 18 tuần, học kỳ II: 17 tuần). Các ngày nghỉ lễ, Tết thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động. Thời gian nghỉ phép của giáo viên được bố trí vào kỳ nghỉ hè hoặc linh hoạt sắp xếp trong năm, phù hợp đặc thù từng nhà trường.

Đặc biệt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, thiên tai; đồng thời bố trí học bù để bảo đảm khối lượng chương trình. Sở cũng có trách nhiệm báo cáo định kỳ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh về tình hình triển khai năm học.

