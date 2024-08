Học sinh Gia Lai rộn ràng đến trường

Dù trời đổ mưa nhưng từ sáng sớm, các cơ sở giáo dục ở TP. Pleiku đã tổ chức đón học sinh từ bậc học mầm non đến THPT tựu trường theo kế hoạch. Tại Trường Mầm non Hoa Phong Lan (phường Hoa Lư, TP. Pleiku), cán bộ, giáo viên và nhân viên đều có mặt đầy đủ để hỗ trợ việc đón học sinh đến lớp.

Do còn bỡ ngỡ với trường lớp, nhiều trẻ đã quấy khóc, không chịu ở lại lớp. Ban Giám hiệu nhà trường đã cử những giáo viên có kinh nghiệm, giỏi kỹ năng tiếp cận trò chuyện, dỗ dành trẻ và hướng dẫn các bé vui chơi, hoà chung không khí của lớp học.

Cô Trần Thị Thoa-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: “Năm học 2024-2025, trường có 13 nhóm lớp với 515 trẻ. So với các bậc học khác, giáo viên mầm non có phần tất bật hơn trong ngày đón học sinh tựu trường. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị chu đáo của nhà trường, nhìn chung, trẻ đều rất vui vẻ, vâng lời cô giáo, nhiệt tình tham gia các hoạt động của lớp”.

Sau gần 3 tháng nghỉ hè, em Đoàn Thị Yến Nhi (lớp 12A1, Trường THPT Hoàng Hoa Thám, TP. Pleiku) và các bạn gặp lại nhau bằng nụ cười rạng rỡ. “Sau khi nhận lớp, chúng em được nghe giáo viên chủ nhiệm phổ biến một số nội dung cần lưu ý để chuẩn bị cho ngày khai giảng. Em cũng đã chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập, sẵn sàng cho năm học cuối cấp. Em rất vui khi được quay trở lại trường, gặp gỡ bạn bè, cùng nhau bước vào hành trình học tập mới”-Nhi bày tỏ.

Năm học 2024-2025, Trường THPT Hoàng Hoa Thám có 44 lớp với hơn 2.000 học sinh. Nhà trường tổ chức cho khối 11 và 12 học buổi sáng, khối 10 học buổi chiều. Thầy Nguyễn Văn Tàu-Hiệu trưởng nhà trường-cho hay: Để chuẩn bị tốt cho ngày tựu trường, nhà trường đã tiến hành dọn dẹp vệ sinh trường lớp nhằm tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp để đón học sinh. Trong ngày tựu trường, học sinh sẽ nhận lớp, nghe giáo viên chủ nhiệm phổ biến nội quy lớp học cũng như chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng sắp tới”.

Trong buổi sáng tựu trường, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (thị xã Ayun Pa) đã có mặt đông đủ để đón học sinh. Khuôn mặt cô-trò ai cũng háo hức vì được gặp lại nhau sau kỳ nghỉ hè kéo dài. Những tiếng chào hỏi, nói cười rộn ràng khắp các lớp học.

Với hơn 10 năm công tác trong ngành giáo dục nhưng với cô Ksor H’Quỳnh-Giáo viên nhà trường thì mỗi lần đón học sinh tựu trường đều mang lại những cảm xúc mới mẻ. Nhìn các em học sinh dần trưởng thành, không còn bỡ ngỡ, rụt rè, lễ phép chào cô vào lớp khiến cô thấy được niềm hạnh phúc với nghề.

Cô H’Quỳnh chia sẻ: Thực hiện kế hoạch của trường, từ giữa tháng 8, giáo viên chủ nhiệm đã lập nhóm zalo của lớp, thông báo thời gian tựu trường, thời khóa biểu, quy định về sách vở, đồ dùng học tập, đồng phục đến phụ huynh và học sinh. Giáo viên cũng phụ trách dọn dẹp vệ sinh lớp học, lau chùi bàn ghế, giặt rèm cửa, sắp xếp góc học tập trong lớp, kiểm kê bàn ghế đảm bảo đủ chỗ ngồi cho học sinh. “Trong buổi đầu tiên tựu trường, cô-trò chủ yếu làm quen với nhau, sắp xếp chỗ ngồi, ổn định nền nếp lớp học cũng như thông báo nội quy trường lớp tới các em học sinh. Mong rằng cô và trò sẽ có một năm học thành công về mọi mặt”-cô H’Quỳnh vui vẻ nói.

Em Lưu Ngọc Trúc Diễm (học sinh lớp 2D-Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thị xã Ayun Pa) vui vẻ nói: “Hôm nay con đã thức dậy sớm hơn mọi ngày, chuẩn bị đồng phục và đến trường đúng giờ. Con rất vui vì được gặp lại các bạn, được mặc quần áo mới, có cặp sách và đồ dùng học tập mới. Con sẽ cố gắng nghe lời cô và ba mẹ để học thật giỏi”.

Cô Nguyễn Thị Thanh Liêm-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu-cho hay: Vừa qua, nhà trường đã triển khai cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên dọn dẹp vệ sinh, cắt tỉa cây xanh, đảm bảo trường lớp xanh-sạch-đẹp đón học sinh tựu trường; phân công nhiệm vụ, kế hoạch giảng dạy để giáo viên chủ động trong công tác. Đến thời điểm này, nhà trường đã tiếp nhận 3 suất học bổng Nay Der, 2 suất quà cho học sinh mồ côi và 12 suất học bổng do nhà hảo tâm tài trợ để trao tặng cho học sinh nghèo trong ngày khai giảng. Ngay từ cuối năm học trước, nhà trường đã vận động các em học sinh tặng lại sách giáo khoa cho Tủ sách dùng chung tại thư viện của trường để tặng lại cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học mới, đảm bảo không học sinh nào bị thiếu sách giáo khoa. Từ ngày 22-8 đến nay, Đoàn thanh niên phường Đoàn Kết ra quân hỗ trợ nhà trường đón học sinh, hỗ trợ học sinh và phụ huynh tìm danh sách lớp, vị trí lớp học.

Ông Nguyễn Đức Hạnh-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã-cho hay: Năm học này, thị xã có hơn 9.500 học sinh với 22 đơn vị trường học ở 3 bậc học Mầm non, Tiểu học và THCS. Sau 1 tuần ổn định nền nếp cho học sinh khối lớp 1, sáng nay, nhà trường tiếp tục đón học sinh các khối còn lại tựu trường, bắt đầu năm học mới. Đến thời điểm hiện tại, có thể nói công tác chuẩn bị cho năm học mới đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho ngày khai trường vào ngày 5-9 theo đúng kế hoạch đề ra.

Năm học 2024-2025, toàn huyện Đak Pơ có 280 lớp với 8.522 học sinh. Sáng nay, tất cả các trường tổ chức đón học sinh đến lớp; các thầy-cô giáo sắp xếp lớp học, sẵn sàng cho năm học mới. Để chuẩn bị tốt cho năm học mới, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường trên địa bàn rà soát cơ sở vật chất, sửa sang trường lớp, mua sắm trang thiết bị đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho công tác dạy và học.

Tại Trường THCS Chu Văn An (xã Tân An, huyện Đak Pơ), không gian trường lớp xanh mát, thoáng đãng, không khí vui tươi, sôi nổi đã tạo nên những khoảnh khắc đẹp trong ngày tựu trường. Vừa được bố đưa đến trường, em Lê Huỳnh Xuân Đông-lớp 9A3, Trường THCS Chu Văn An (xã Tân An, huyện Đak Pơ) đã ùa vào ôm bạn thân, tíu tít trò chuyện, hỏi han. Đông chia sẻ: "Nhà em ở làng Jro Dơng (xã Yang Bắc) cách trường gần 4 km. Em rất mong chờ và có chút hồi hộp trong ngày tựu trường. Năm nay là năm học cuối cấp nên ngày tựu trường rất có ý nghĩa với em. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt, không phụ công dạy dỗ của thầy-cô giáo”.

Thầy Đỗ Thành Việt-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: Năm học này trường có 16 lớp với 621 học sinh. Nhà trường đã đầu tư mua thêm 20 bộ bàn ghế cho học sinh, 2 chiếc tivi nâng tổng số 18 chiếc tivi bố trí tại 16 lớp học và 2 phòng học bộ môn; sửa chữa, nâng cấp đường truyền intenet, bàn ghế; tu sửa sân trường, xây bồn hoa tạo cảnh quan trường xanh-sạch-đẹp; mua thêm sách giáo khoa lớp 9 và sách tham khảo phục vụ công tác giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.

“Điểm mới của năm học 2024-2025 là nhà trường chú trọng dạy học theo chương trình STEM phát triển phẩm chất năng lực của học sinh, phát triển những kỹ năng cho học sinh, giúp các em biết vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày; tổ chức những sân chơi bổ ích cho học sinh trong và ngoài nhà trường, thành lập câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ thể dục thể thao, chú trọng công tác phòng-chống đuối nước, tai nạn thương tích”-thầy Việt thông tin.

Hòa cùng không khí rộn ràng đưa con tựu trường, chị Bùi Thị Hạnh (thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ) ân cần nắm tay 2 con sinh đôi Võ Thái Danh và Võ Thái Kiệt vào lớp 6 làm quen với bạn bè, thầy cô, môi trường học tập mới. Chị Hành tâm sự: “Không khí ngày tựu trường rất vui tươi, rộn rã. Năm nay các con học tập trong ngôi trường mới, tôi hy vọng con sớm thích nghi và học tập đạt kết quả cao”.

Trao đổi với P.V, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Duy Định cho biết: Sở đã đề nghị các đơn vị, trường học tổ chức triển khai thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 14-8-2024 của UBND tỉnh. Các cơ sở giáo dục cũng đã tổ chức hiệu quả một số hoạt động đầu năm học 2024-2025. Trong đó, tập trung thực hiện vệ sinh trường, lớp, khuôn viên trường học sạch, đẹp, an toàn, có khẩu hiệu chào mừng năm học và thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới; chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng về mọi mặt cho lễ khai giảng năm học mới, đảm bảo thực sự là “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường”, thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của người dân và toàn xã hội.