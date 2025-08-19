Gia Lai thành lập tổ công tác hướng dẫn nghiệp vụ giáo dục và đào tạo tại xã, phường

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thành lập tổ công tác hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) tại các xã, phường.

Theo đó, tổ công tác có thời gian hoạt động ít nhất 1 - 2 tuần/xã, phường và có thể kéo dài hơn theo thực tế công việc nhưng không quá 1 tháng/xã, phường.

Tổ công tác được tăng cường về các xã, phường sẽ nắm tình hình chung cũng như hướng dẫn, hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh ở cấp xã theo lĩnh vực quản lý nhà nước về GD-ĐT. Ảnh: T.D

Mỗi tổ công tác gồm 8 cán bộ, chuyên viên thuộc Sở GD-ĐT được tăng cường về các xã, phường nhằm phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã, phường để đánh giá, nắm tình hình chung cũng như khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời, nắm bắt kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực GD-ĐT trên địa bàn.

Tổ công tác trực tiếp làm việc theo lĩnh vực công tác đang đảm nhận; hướng dẫn, hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh ở cấp xã theo lĩnh vực quản lý nhà nước về GD-ĐT; xây dựng chương trình công tác, quy trình giải quyết công việc theo quy định của pháp luật và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tăng cường.

Cùng với đó, đào tạo, bồi dưỡng nhân sự của địa phương am hiểu lĩnh vực để thay thế sau khi kết thúc thời hạn tăng cường.

Trong thời gian hoạt động, tổ công tác thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng tuần và báo cáo tổng hợp cuối đợt công tác gửi Giám đốc Sở GD-ĐT, làm cơ sở đánh giá và rút kinh nghiệm cho các đợt tiếp theo.

Các thành viên của tổ chấp hành nghiêm quy định, quy chế, phân công của cấp có thẩm quyền, cơ quan nơi đi và nơi đến; tuân thủ kỷ luật, kỷ cương hành chính và kế hoạch của UBND tỉnh tăng cường công chức, viên chức về công tác tại các xã, phường.

Sở GD-ĐT sẽ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và phân công địa bàn phù hợp cho các tổ công tác. Cùng với đó, Chủ tịch UBND các xã, phường nhanh chóng bố trí công tác, tạo điều kiện làm việc thuận lợi để tổ công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.