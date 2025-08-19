Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Gia Lai thành lập tổ công tác hướng dẫn nghiệp vụ giáo dục và đào tạo tại xã, phường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN DUNG TRẦN DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thành lập tổ công tác hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) tại các xã, phường.

Theo đó, tổ công tác có thời gian hoạt động ít nhất 1 - 2 tuần/xã, phường và có thể kéo dài hơn theo thực tế công việc nhưng không quá 1 tháng/xã, phường.

co-truong-thi-loan-giao-vien-truong-tieu-hoc-le-quy-don-cho-rang-su-phoi-hop-tu-phia-phu-huynh-de-dong-hanh-voi-cac-con-trong-hoc-tap-la-rat-can-thie.jpg
Tổ công tác được tăng cường về các xã, phường sẽ nắm tình hình chung cũng như hướng dẫn, hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh ở cấp xã theo lĩnh vực quản lý nhà nước về GD-ĐT. Ảnh: T.D

Mỗi tổ công tác gồm 8 cán bộ, chuyên viên thuộc Sở GD-ĐT được tăng cường về các xã, phường nhằm phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã, phường để đánh giá, nắm tình hình chung cũng như khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời, nắm bắt kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực GD-ĐT trên địa bàn.

Tổ công tác trực tiếp làm việc theo lĩnh vực công tác đang đảm nhận; hướng dẫn, hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh ở cấp xã theo lĩnh vực quản lý nhà nước về GD-ĐT; xây dựng chương trình công tác, quy trình giải quyết công việc theo quy định của pháp luật và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tăng cường.

Cùng với đó, đào tạo, bồi dưỡng nhân sự của địa phương am hiểu lĩnh vực để thay thế sau khi kết thúc thời hạn tăng cường.

Trong thời gian hoạt động, tổ công tác thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng tuần và báo cáo tổng hợp cuối đợt công tác gửi Giám đốc Sở GD-ĐT, làm cơ sở đánh giá và rút kinh nghiệm cho các đợt tiếp theo.

Các thành viên của tổ chấp hành nghiêm quy định, quy chế, phân công của cấp có thẩm quyền, cơ quan nơi đi và nơi đến; tuân thủ kỷ luật, kỷ cương hành chính và kế hoạch của UBND tỉnh tăng cường công chức, viên chức về công tác tại các xã, phường.

Sở GD-ĐT sẽ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và phân công địa bàn phù hợp cho các tổ công tác. Cùng với đó, Chủ tịch UBND các xã, phường nhanh chóng bố trí công tác, tạo điều kiện làm việc thuận lợi để tổ công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

2 nhóm nhà giáo sẽ được hưởng phụ cấp 150% lương từ năm 2026

2 nhóm nhà giáo sẽ được hưởng phụ cấp 150% lương từ năm 2026

Tin tức

(GLO)- Bộ GD-ĐT đang triển khai xây dựng, hoàn thiện dự thảo nghị định quy định chính sách tiền lương, phụ cấp, chế độ hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo để đảm bảo đồng bộ khi Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Theo đề xuất tại dự thảo, có 2 nhóm nhà giáo sẽ được hưởng phụ cấp 150% lương.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Thời sự quốc tế

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null