2 đội học sinh của Gia Lai vào top 3 đội mạnh nhất tại cuộc thi drone quốc tế ở Hàn Quốc

(GLO)- Theo thông tin từ Hiệp hội drone phòng thủ Hàn Quốc, 2 đội thi đến từ Gia Lai vừa mang về những thành tích ấn tượng tại Cuộc thi drone chiến đấu vừa diễn ra ở Daejeon, Hàn Quốc.

Cụ thể, 2 đội thi của Gia Lai gồm 1 đội thuộc Trường THPT Chi Lăng; đội còn lại thuộc Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt. Vượt qua nhiều đối thủ mạnh trong 2 ngày thi đấu căng thẳng, cả 2 đội cùng lọt vào top 3 đội mạnh nhất ở nội dung đồng đội.

Ngoài ra, 2 em Trịnh Quang Hưởng (Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt) và Phạm Thị Kim Chi (Trường THPT Chi Lăng) đã xuất sắc giành giải nhất cá nhân, khẳng định kỹ năng điều khiển drone, khả năng ứng biến và tư duy chiến lược ấn tượng.

z6888721862869-c1d983bfb340034d6510df63764caf9a.jpg

Cuộc thi drone chiến đấu năm 2025 quy tụ 26 đội đến từ Thái Lan, Mông Cổ, Việt Nam và Hàn Quốc.

Ngoài thi đấu, các đội còn được tham quan bảo tàng khoa học, tìm hiểu văn hóa, lịch sử và thành tựu khoa học-công nghệ của Hàn Quốc. Ban tổ chức hỗ trợ 50% chi phí đi lại cho các đội dự thi.

Clip: Một số hoạt động của các đội thi Gia Lai ở Hàn Quốc (Nguồn: ĐVCC)
