(GLO)- Thời điểm này, các trường học trên địa bàn thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã hoàn thành việc nâng cấp, sửa chữa, mua sắm các trang-thiết bị cần thiết, dọn vệ sinh, trang trí khuôn viên trường lớp khang trang, sạch đẹp, sẵn sàng đón học sinh trong năm học mới.

Năm học 2024-2025, Trường Mẫu giáo Măng Non (xã Thành An) có 7 lớp với 210 học sinh. Để chuẩn bị cho năm học mới, từ đầu tháng 8 đến nay, nhà trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên dọn vệ sinh, lau chùi bàn ghế, sắp xếp đồ dùng học tập ngăn nắp, gọn gàng.

Cô Trần Thị Thu Hằng-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: “Trước thềm năm học mới, nhà trường được đầu tư 4 tỷ đồng để xây dựng nhà ăn, nhà bếp, nhà bảo vệ, hệ thống phòng cháy chữa cháy, phòng y tế, phòng tin học và nhà đa năng. Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn súng máy phòng không 12,7 mm (đơn vị kết nghĩa) giúp nhà trường nâng cấp khu vườn cổ tích, thư viện cộng đồng, bồn hoa, lát gạch sân khu vui chơi, lắp đặt hệ thống cống thoát nước góp phần xây dựng khuôn viên, cảnh quan trường lớp khang trang, sạch đẹp hơn”.

Công tác chuẩn bị đón năm học mới tại các điểm trường của Trường Tiểu học Trần Phú (xã Song An) cũng diễn ra khẩn trương. Cô Nguyễn Đặng Yến Linh-Hiệu trưởng nhà trường-thông tin: Trường có 3 cơ sở, gồm cơ sở 1 đặt tại thôn An Thượng 2, cơ sở 2 ở thôn Thượng An 1 và cơ sở 3 tại làng Pốt.

Ngay từ đầu tháng 7, nhà trường đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền để phụ huynh học sinh biết về ngày tựu trường năm học 2024-2025; phối hợp với đơn vị kết nghĩa chỉnh trang khuôn viên trường, sửa chữa hệ thống điện, quạt, cải tạo sân chơi, cải tạo vườn thuốc Nam, sắp xếp và dọn vệ sinh các phòng học, phòng máy, phòng bộ môn… tại các điểm trường.

“Tại điểm trường làng Pốt, giáo viên và nhân viên chủ động rà soát sách giáo khoa, đồ dùng học tập để đảm bảo các em học sinh đều có bút, sách, vở. Trước đó, nhà trường đã cử cán bộ, giáo viên cốt cán tham gia các lớp tập huấn do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức; toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường tham gia tập huấn chương trình sách giáo khoa lớp 5. Nhà trường cũng đã tổ chức bồi dưỡng, tập huấn các chuyên đề, nhất là dạy học tăng cường tiếng Việt cho học sinh người dân tộc thiểu số; mua sách giáo khoa phục vụ cho công tác giảng dạy Chương trình giáo dục phổ thông 2018”-cô Linh thông tin thêm.

Đối với Trường THCS Nguyễn Viết Xuân (phường An Bình), năm học này, thị xã đầu tư xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, khu hiệu bộ và hệ thống phòng cháy chữa cháy với tổng kinh phí 5,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhà trường xuất kinh phí 30 triệu đồng để mua một số trang-thiết bị bổ sung cho phòng học mới, trang trí phòng hội đồng, phòng truyền thống, sửa chữa hệ thống điện, quạt, bàn ghế, khu vực nhà vệ sinh của học sinh…

Hiệu trưởng Trương Đào Hà Vy cho hay: “Năm học này, toàn trường có 17 lớp với hơn 700 học sinh, tăng 1 lớp so với năm học trước. Cùng với đảm bảo cơ sở vật chất, nhà trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục trình hội đồng trường theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; họp phân bổ giáo viên cho các lớp học”.

Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, trang-thiết bị cho ngành Giáo dục, năm 2024, thị xã An Khê đầu tư xây dựng, sửa chữa một số công trình tại 6 đơn vị trường học với tổng kinh phí hơn 33 tỷ đồng; giao hơn 21,9 tỷ đồng cho các đơn vị để tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, sửa chữa, mua sắm trang-thiết bị dạy học và phục vụ các hoạt động khác.

Trao đổi với P.V, bà Lê Thị Kiều Hạnh-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Khê-cho biết: Năm học 2024-2025, thị xã có 436 lớp với 14.695 học sinh. Trong đó, bậc mầm non có 3.232 học sinh; tiểu học có 6.239 học sinh; THCS có 5.224 học sinh.

Đến nay, các trường đã chuẩn bị xong các điều kiện cần thiết để đón học sinh tựu trường. Phòng đã vận động các nhà xuất bản hỗ trợ 243 bộ sách giáo khoa Cánh diều lớp 1, 2, 3, 4, 5 và 26 bộ sách Tiếng Anh lớp 5 cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng dân tộc thiểu số, đảm bảo 100% học sinh có đủ sách giáo khoa trước khi vào năm học mới.

“Về đội ngũ giáo viên, chúng tôi đề xuất UBND thị xã bổ sung giáo viên trong chỉ tiêu biên chế giao, đảm bảo cân đối về cơ cấu giáo viên theo môn đào tạo, đáp ứng yêu cầu dạy học Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tất cả đã sẵn sàng đón học sinh đến trường với khí thế quyết tâm gặt hái nhiều thành công trong năm học mới”-bà Hạnh nhấn mạnh.