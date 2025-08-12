Gia Lai: Hơn 1.600 giáo viên được tập huấn, bồi dưỡng chương trình giáo dục STEM 2018

(GLO)- Sáng 12-8, tại Trung tâm Khám phá khoa học và đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) phối hợp với Trường Đại học Quy Nhơn khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng chương trình giáo dục STEM 2018.

Dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT Phạm Văn Nam, cùng đại diện lãnh đạo của một số sở, ngành liên quan.

Các đại biểu dự lễ khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng. Ảnh: Trương Trang

Chương trình tập huấn diễn ra dưới hình thức trực tiếp tại hội trường Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo, kết nối trực tuyến đến điểm cầu tại Trường Đại học Quy Nhơn và các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh, với hơn 1.600 giáo viên tham gia.

Trong suốt quá trình tập huấn, các giáo viên sẽ được tiếp cận những định hướng chung về giáo dục STEM 2018 và những bài học cụ thể được thiết kế riêng cho từng cấp học.

Qua đó, giáo viên được nâng cao nhận thức về bản chất, vai trò và ý nghĩa của giáo dục STEM; có năng lực thiết kế, tổ chức và đánh giá các hoạt động giáo dục STEM; góp phần nâng cao chất lượng dạy học, phát triển năng lực và phẩm chất học sinh theo định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Các đại biểu cùng giáo viên, học sinh thử nghiệm một thí dụ khoa học về dòng điện.

﻿Ảnh: Trương Trang

Đây là chương trình có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai Đề án phát triển giáo dục STEM trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2025-2030.

Được biết, chương trình sẽ chia ra thành 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 sẽ đào tạo, bồi dưỡng cơ bản (vào tháng 8-2025); giai đoạn 2 sẽ đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nâng cao (vào tháng 8-2026).