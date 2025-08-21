Danh mục
Trường Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung bộ tiếp nhận hơn 500 sinh viên

NGUYỄN MUỘI
(GLO) - Hơn 500 thí sinh trúng tuyển khóa 51 Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ  vừa hoàn tất thủ tục nhập học.

Tại Cơ sở 2 (xã Phù Cát), công tác đón tiếp được triển khai chu đáo. Sinh viên tình nguyện túc trực từ cổng trường để hướng dẫn phụ huynh, thí sinh. Các khâu tiếp nhận hồ sơ, ghi danh lớp, đăng ký ký túc xá, tư vấn chính sách được bố trí khoa học, có giảng viên và cán bộ trực tiếp hỗ trợ. Nhờ đó, quy trình nhập học diễn ra nhanh gọn, trật tự, tạo sự yên tâm cho phụ huynh và sinh viên.

3.jpg
Quang cảnh đón tiếp sinh viên nhập học tại Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ. Ảnh: ĐVCC

Ngoài được hỗ trợ làm thủ thủ tục, sinh viên được tư vấn về chương trình đào tạo, miễn giảm học phí, vay vốn, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Nhà trường còn bố trí khu giới thiệu các câu lạc bộ, đội nhóm, giúp sinh viên lựa chọn hoạt động phù hợp để rèn kỹ năng mềm, sớm hòa nhập vào môi trường mới.

Phó Hiệu trưởng Phạm Ngọc Minh nhấn mạnh: “Nhà trường mong muốn mỗi tân sinh viên ngay từ ngày đầu nhập học đã cảm nhận được sự đồng hành, qua đó yên tâm học tập, rèn luyện và phát triển bản thân”.

2.jpg
Phụ huynh và học sinh tìm hiểu thông tin, làm thủ tục nhập học. Ảnh: ĐVCC

Sau khi nhập học, nhà trường dự kiến tổ chức buổi gặp mặt phụ huynh đầu năm và triển khai “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa” để trang bị kiến thức nền, kỹ năng cần thiết cho sinh viên.

Cán bộ cấp xã làm công tác giáo dục: Nhiều thách thức trước yêu cầu, nhiệm vụ mới

Cán bộ cấp xã làm công tác giáo dục: Nhiều thách thức trước yêu cầu, nhiệm vụ mới

Tin tức

(GLO)- Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND cấp xã “gánh vác” nhiều trách nhiệm mới, trong đó có quản lý nhà nước về giáo dục. Dù còn nhiều thách thức nhưng cán bộ được phân công phụ trách giáo dục cấp xã tại Gia Lai đang từng bước nỗ lực bắt nhịp với yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Nâng cao kỹ năng và giá trị sống cho trẻ

Nâng cao kỹ năng và giá trị sống cho trẻ

Giáo dục

(GLO)- Mới đây, chương trình “Vì con cần có mẹ” do Trung tâm Kỹ năng sống SDEE (trụ sở ở phường Quy Nhơn Nam) tổ chức đã mang đến trải nghiệm ý nghĩa cho nhiều phụ huynh và học sinh khối Tiểu học và THCS.

Sắp xếp mạng lưới trường lớp: Đồng bộ, hiệu quả, bền vững

Sắp xếp mạng lưới trường lớp: Đồng bộ, hiệu quả, bền vững

Giáo dục

(GLO)-Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, các địa phương ở Gia Lai đã chủ động rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn, khoa học. Việc đổi tên các cơ sở giáo dục được triển khai đồng bộ, kết hợp nâng cấp cơ sở vật chất, phân bổ giáo viên… nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Hội Khuyến học tỉnh thông báo chương trình Học bổng DGV 2025

Hội Khuyến học tỉnh thông báo chương trình Học bổng DGV 2025

Giáo dục

(GLO)- Hội Khuyến học tỉnh vừa thông tin về chương trình Học bổng DGV 2025 dành cho sinh viên có hộ khẩu thường trú tại các xã Phù Cát, Xuân An, Ngô Mây, Cát Tiến, Đề Gi, Hòa Hội và Hội Sơn. Đối tượng xét tuyển là sinh viên đang theo học tại các trường ĐH, CĐ, trung cấp trong và ngoài nước.

Huy chương Vàng Olympic Tin học Quốc tế Lê Kiến Thành được cấp học bổng toàn phần trị giá gần 300 triệu đồng

Huy chương Vàng Olympic Tin học Quốc tế Lê Kiến Thành được cấp học bổng toàn phần trị giá gần 300 triệu đồng

Tin tức

(GLO)- Theo thông tin từ Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, em Lê Kiến Thành-Huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế (IOI) 2025 đăng ký nguyện vọng 1 vào Khoa Công nghệ Thông tin của trường và đã được cấp học bổng toàn phần trị giá gần 300 triệu đồng.

Hơn 700 đơn vị trường học được hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý trường học

Hơn 700 đơn vị trường học được hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý trường học

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Sáng 6-8, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Viettel Gia Lai tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý trường học, nền tảng dạy học trực tuyến, học bạ số và triển khai "Bình dân học vụ số" cho giáo viên, học sinh, học viên các đơn vị giáo dục ở phía Tây tỉnh.

