Trường Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung bộ tiếp nhận hơn 500 sinh viên

(GLO) - Hơn 500 thí sinh trúng tuyển khóa 51 Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ vừa hoàn tất thủ tục nhập học.

Tại Cơ sở 2 (xã Phù Cát), công tác đón tiếp được triển khai chu đáo. Sinh viên tình nguyện túc trực từ cổng trường để hướng dẫn phụ huynh, thí sinh. Các khâu tiếp nhận hồ sơ, ghi danh lớp, đăng ký ký túc xá, tư vấn chính sách được bố trí khoa học, có giảng viên và cán bộ trực tiếp hỗ trợ. Nhờ đó, quy trình nhập học diễn ra nhanh gọn, trật tự, tạo sự yên tâm cho phụ huynh và sinh viên.

Quang cảnh đón tiếp sinh viên nhập học tại Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ. Ảnh: ĐVCC

Ngoài được hỗ trợ làm thủ thủ tục, sinh viên được tư vấn về chương trình đào tạo, miễn giảm học phí, vay vốn, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Nhà trường còn bố trí khu giới thiệu các câu lạc bộ, đội nhóm, giúp sinh viên lựa chọn hoạt động phù hợp để rèn kỹ năng mềm, sớm hòa nhập vào môi trường mới.

Phó Hiệu trưởng Phạm Ngọc Minh nhấn mạnh: “Nhà trường mong muốn mỗi tân sinh viên ngay từ ngày đầu nhập học đã cảm nhận được sự đồng hành, qua đó yên tâm học tập, rèn luyện và phát triển bản thân”.

Phụ huynh và học sinh tìm hiểu thông tin, làm thủ tục nhập học. Ảnh: ĐVCC

Sau khi nhập học, nhà trường dự kiến tổ chức buổi gặp mặt phụ huynh đầu năm và triển khai “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa” để trang bị kiến thức nền, kỹ năng cần thiết cho sinh viên.