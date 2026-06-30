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Sách giáo khoa cập nhật theo địa giới mới: Có thể tra cứu PDF miễn phí trực tuyến

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P.V (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Dân Trí)

(GLO)- Trước những thay đổi về địa giới hành chính, một số nội dung trong sách giáo khoa đã được cập nhật để phù hợp với thực tiễn. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc điều chỉnh chủ yếu liên quan đến tên địa phương, số liệu kinh tế - xã hội, bản đồ và thông tin hành chính ở một số môn học.

Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, giáo viên, phụ huynh và học sinh có thể tra cứu, sử dụng miễn phí các bản sách giáo khoa điện tử đã được cập nhật trên hệ thống trực tuyến của nhà xuất bản tại địa chỉ taphuan.nxbgd.vn.

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Năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt chỉnh sửa một số sách giáo khoa thuộc các môn như Lịch sử và Địa lí lớp 4, 5, 6, 7, 8, 9; Lịch sử lớp 10; Chuyên đề học tập Lịch sử lớp 10; Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 10; Địa lí lớp 12 và Chuyên đề học tập Địa lí lớp 12.

Các nội dung điều chỉnh chủ yếu nhằm cập nhật địa giới hành chính, tên đơn vị hành chính mới, số liệu kinh tế - xã hội và một số thông tin địa phương để bảo đảm phù hợp với thực tế.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định sách giáo khoa là học liệu quan trọng nhưng không phải là tài liệu duy nhất trong dạy học. Nhà trường và giáo viên được chủ động cập nhật, bổ sung thông tin phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Ngành Giáo dục và Đào tạo cũng khuyến cáo phụ huynh, học sinh và giáo viên nên sử dụng các nguồn tài liệu điện tử chính thức do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cung cấp để bảo đảm tính chính xác của nội dung cập nhật trước năm học mới 2026-2027.

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