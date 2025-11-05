Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

(GLO)- Dạy học 2 buổi/ngày được đánh giá là hướng đi phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tuy nhiên, việc triển khai ở nhiều địa phương vẫn đối mặt với thiếu thốn về cơ sở vật chất và giáo viên, cần sự phối hợp từ ngành giáo dục, nhà trường và phụ huynh để bảo đảm hiệu quả.

Nhiều lợi ích nhưng còn khó khăn

Theo ông Phạm Văn Nam-Giám đốc Sở GD&ĐT, việc dạy học 2 buổi/ngày ở các trường trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là ở bậc THCS và THPT. Buổi sáng học chính khóa, buổi chiều tăng cường kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm, ngoại ngữ, tin học… giúp học sinh phát triển cân đối, giảm áp lực học thêm và phụ huynh yên tâm gửi con tại trường.

Một buổi học trên lớp của học sinh Trường THCS Phước Thuận (xã Tuy Phước). Ảnh: Hồ Điểm

Tuy vậy, Sở GD&ĐT cũng nhìn nhận nhiều thách thức: Thiếu phòng học, khu bán trú, cơ sở vật chất phục vụ thể thao; thiếu giáo viên các môn đặc thù; kinh phí vận hành tăng. Sự chênh lệch về điều kiện giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn khiến việc triển khai chưa đồng đều. Phụ huynh ở nông thôn lo về chi phí, phụ huynh thành thị lại lo con quá tải. Đây là điều ngành giáo dục luôn trăn trở.

Theo lãnh đạo Sở, để tháo gỡ, ngành đã tham mưu tỉnh ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, bồi dưỡng và tuyển dụng giáo viên. Quan trọng hơn, việc triển khai cần linh hoạt, không áp dụng cứng nhắc một mô hình mà căn cứ điều kiện từng trường. Đặc biệt, phải công khai, minh bạch, tăng cường phối hợp giữa nhà trường với ban đại diện cha mẹ học sinh để tạo sự đồng thuận bền vững.

Trong bối cảnh còn khó khăn chung, một số trường đã có cách làm linh hoạt. Trường THCS & THPT Y Đôn (xã Đăk Pơ) triển khai học 2 buổi/ngày cho toàn bậc THCS với hơn 250 học sinh. Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Thành cho biết: Nhà trường có đủ giáo viên để dạy cả ngày, không thu phí của phụ huynh. Tuy nhiên, do trường có 2 cơ sở nên việc phân công giáo viên phải được tính toán hợp lý để không ảnh hưởng đến chất lượng dạy học.

Trong khi đó, thầy Phạm Văn Hùng-Hiệu trưởng Trường THCS Cát Nhơn (xã Xuân An) cho hay, dù chưa đủ điều kiện giảng dạy đúng quy định tối thiểu 10 buổi/tuần nhưng trường vẫn tổ chức dạy buổi thứ 2 linh hoạt cho từng đối tượng: Học sinh yếu kém, học sinh giỏi và học sinh lớp 9 ôn thi vào lớp 10. Khối 9 được học 9 buổi/tuần, riêng học sinh giỏi và học sinh yếu kém được học đủ 10 buổi/tuần. Ở các khối 6, 7, 8, buổi học thứ 2 chỉ dành cho học sinh chưa đạt yêu cầu học tập.

“Thiếu giáo viên là trở ngại lớn nhất. Với tỷ lệ 1,9 giáo viên/lớp, nhà trường chỉ đủ dạy chính khóa. Kinh phí trả lương dạy thêm giờ hoặc thuê thêm giáo viên cũng chưa được bổ sung”-thầy Hùng cho hay.

Cần chung tay thực hiện

Tại đô thị, nhiều phụ huynh bày tỏ mong muốn con được học 2 buổi/ngày vì vừa đảm bảo an toàn cho trẻ, vừa tạo điều kiện cho phụ huynh yên tâm làm việc. Chị Bùi Thị Hồng Trang (phường Quy Nhơn Nam) cho biết: “Tôi muốn con được học cả ngày, vừa học văn hóa, vừa tập thể thao hay học kỹ năng mềm. Như vậy, cha mẹ đi làm cũng yên tâm hơn”.

Tuy nhiên, cũng có phụ huynh lo ngại con học tập quá tải. Thầy Đặng Văn Mạnh-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lợi (phường Quy Nhơn)-chia sẻ: Phụ huynh lo con học nặng nên chúng tôi phải cân bằng giữa học và chơi. Buổi học thứ 2 cần đa dạng hơn, chú trọng thể thao, năng khiếu, kỹ năng sống để tạo sự hào hứng.

Ở nông thôn, phụ huynh băn khoăn về chương trình và chất lượng buổi học thứ 2. Anh Trần Quang Phú (xã Tuy Phước Đông) cho rằng: “Nếu buổi học thứ 2 có thêm các hoạt động trải nghiệm, thể thao hay nghệ thuật thì các em sẽ vui thích và chủ động hơn, không coi việc học cả ngày là gánh nặng”.

Đối với dạy học 2 buổi/ ngày, buổi chiều cần tăng cường giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm, ngoại ngữ, tin học… cho học sinh. Ảnh: Hồ Điểm

Thầy Nguyễn Hữu Thưởng-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Canh Thuận (xã Vân Canh)-cũng nhìn nhận: Việc tổ chức học 2 buổi/ngày rất phù hợp với phụ huynh làm nông nghiệp vì giúp họ giảm bớt việc trông trẻ. Song, để tổ chức đều đặn, trường cần thêm kinh phí hỗ trợ hoạt động và động viên giáo viên.

Việc triển khai dạy 2 buổi/ngày cần bảo đảm nguyên tắc tự nguyện và linh hoạt. Đội ngũ giáo viên cũng cần được khuyến khích đổi mới hình thức tổ chức buổi học thứ 2 để tránh trùng lặp, tạo hứng thú học tập cho học sinh.

Về vấn đề này, Sở GD&ĐT nhấn mạnh các giải pháp đồng bộ: Tăng cường đổi mới nội dung buổi học thứ 2 theo hướng chú trọng kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm, CLB; hỗ trợ trường xây dựng thời khóa biểu linh hoạt, hợp lý giữa học và chơi.

Sở cũng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, đảm bảo công khai, minh bạch các khoản thu chi; đồng thời khuyến khích nhà trường phối hợp chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc theo dõi chất lượng bữa ăn, hoạt động giáo dục của học sinh.