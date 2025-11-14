Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Công ty TNHH Olam Việt Nam trao 67 suất học bổng cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN HẰNG NHẬT VŨ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 14-11, Chi nhánh Công ty TNHH Olam Việt Nam tại Quy Nhơn trao tặng 67 suất học bổng tiếp sức đến trường-Ofi YES với tổng trị giá hơn 322 triệu đồng cho con em công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục-Ofi YES” do Ofi Việt Nam tổ chức thường niên nhằm tiếp sức đến trường cho các em học sinh là con của công nhân Công ty có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ yên tâm lao động sản xuất.

cty-olam-trao-hoc-bong-1.jpg
Đại diện Công ty TNHH Olam Việt Nam tại Quy Nhơn trao học bổng cho con em người lao động. Ảnh: Nhật Vũ

Ông Vinod Ghanesh-Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Olam Việt Nam tại Quy Nhơn-cho biết: “Chúng tôi hy vọng chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục-Ofi YES” sẽ giúp các em nhỏ khởi động hành trình này tốt đẹp hơn. Chương trình học bổng này nhằm ghi nhận nỗ lực học tập và khuyến khích các em dám mơ lớn, vững vàng vượt qua mọi khó khăn trong quá trình học tập để có thể đạt được ước mơ của mình”.

cty-olam-trao-hoc-bong-2.jpg
Hoạt động nằm trong chuỗi Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục-Ofi YES” do Ofi Việt Nam tổ chức thường niên từ năm 2021. Ảnh: Nhật Vũ

Được biết, từ năm 2021 đến nay, Công ty TNHH Olam Việt Nam đã triển khai chương trình trao học bổng “Ofi YES” tại các nhà máy trên toàn quốc. Riêng năm 2025, chương trình đã trao 444 suất học bổng với tổng trị giá 1,6 tỷ đồng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Giá rau củ tăng cao tại các chợ dân sinh

Gia Lai: Giá rau củ tăng cao tại các chợ dân sinh

Đời sống

(GLO)- Sau bão, nhiều diện tích hoa màu trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị thiệt hại nặng khiến nguồn cung rau xanh giảm mạnh. Những ngày gần đây, tại một số chợ dân sinh, giá rau xanh đồng loạt tăng cao, trong khi các mặt hàng thực phẩm khác vẫn giữ ổn định.

Người dân thực hiện thủ tục đổi GPLX tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai.

Gia Lai: Người dân có thể đổi bằng lái tại Công an 135 xã, phường toàn tỉnh

Xã hội

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai vừa thông báo về các điểm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) trên địa bàn tỉnh. Trong đó, người dân có thể thực hiện thủ tục đổi, cấp lại GPLX ngay tại Công an xã, phường gần nhất hoặc tự thực hiện qua hình thức trực tuyến.

Thăm, tặng quà người dân bị thiệt hại do bão số 13 tại xã Tuy Phước và Tuy Phước Đông.

Lực lượng Công an tặng quà người dân bị thiệt hại do bão số 13 tại xã Tuy Phước và Tuy Phước Đông

Đời sống

(GLO)- Sáng 9-11, Đại tá Ngô Cự Vinh-Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã đến thăm, động viên và trao quà của Đại tướng Lương Tam Quang-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho 3 hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn do ảnh hưởng của bão số 13 trên địa bàn xã Tuy Phước. 

Đoàn Công ty Điện lực Đà Nẵng với lực lượng 91 kỹ sư công nhân đến phường Quy Nhơn hỗ trợ từ ngày 7-11 nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý sự cố mất điện.

Sau bão, vật liệu xây dựng, máy phát điện, đá lạnh “cháy hàng”

Xã hội

(GLO)-Bão số 13 (Kalmaegi) vừa đi qua để lại nhiều thiệt hại về nhà cửa và đời sống người dân tại các địa phương của tỉnh. Nhu cầu sửa chữa, khắc phục hậu quả sau bão tăng mạnh kéo theo thị trường vật liệu xây dựng, máy phát điện, đá lạnh trở nên khan hiếm, thậm chí “cháy hàng” tại nhiều nơi.

Hành vi cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng từ ngày 15-12.

Từ 15-12, cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng

Gia đình

(GLO)- Tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng-chống tệ nạn xã hội, phòng-chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành từ 15-12, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học tập quá sức sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. 

null