Công ty TNHH Olam Việt Nam trao 67 suất học bổng cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Sáng 14-11, Chi nhánh Công ty TNHH Olam Việt Nam tại Quy Nhơn trao tặng 67 suất học bổng tiếp sức đến trường-Ofi YES với tổng trị giá hơn 322 triệu đồng cho con em công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục-Ofi YES” do Ofi Việt Nam tổ chức thường niên nhằm tiếp sức đến trường cho các em học sinh là con của công nhân Công ty có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ yên tâm lao động sản xuất.

Đại diện Công ty TNHH Olam Việt Nam tại Quy Nhơn trao học bổng cho con em người lao động. Ảnh: Nhật Vũ

Ông Vinod Ghanesh-Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Olam Việt Nam tại Quy Nhơn-cho biết: “Chúng tôi hy vọng chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục-Ofi YES” sẽ giúp các em nhỏ khởi động hành trình này tốt đẹp hơn. Chương trình học bổng này nhằm ghi nhận nỗ lực học tập và khuyến khích các em dám mơ lớn, vững vàng vượt qua mọi khó khăn trong quá trình học tập để có thể đạt được ước mơ của mình”.

Hoạt động nằm trong chuỗi Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục-Ofi YES” do Ofi Việt Nam tổ chức thường niên từ năm 2021. Ảnh: Nhật Vũ

Được biết, từ năm 2021 đến nay, Công ty TNHH Olam Việt Nam đã triển khai chương trình trao học bổng “Ofi YES” tại các nhà máy trên toàn quốc. Riêng năm 2025, chương trình đã trao 444 suất học bổng với tổng trị giá 1,6 tỷ đồng.